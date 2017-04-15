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15 апреля 2017, 10:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» во втором матче стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту» со счетом 2:1 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей шайбы забросили Джоэль Эдмундсон (24-я минута) и Джэйден Швартц (58). У «Миннесоты» единственную шайбу забросил Зак Паризе (38).

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не смогли отметиться результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Сент- Луиса». В стартовой встрече «Сент-Луис» победил в овертайме (2:1). Третья игра серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» состоится в ночь на понедельник в Сент-Луисе.

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