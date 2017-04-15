Шайба Радулова в овертайме принесла победу «Монреалю» в матче серии плей-офф с «Рейнджерс»
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 в овертайме второго матча серии первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Александр Радулов отдал две голевые передачи и забросил победную шайбу, сравняв счет в серии.
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В составе победителей голы забили Джефф Петри (5-я минута), Пол Байрон (16), Томаш Плеканец (60) и Радулов (79). У «Рейнджерс» отличились Майкл Грабнер (14), Рик Нэш (30) и Матс Цуккарелло (35). Плеканец сравнял счет в матче за 18 секунд до конца третьего периода, этот гол стал самым поздним в истории «Монреаля», позволившим сравнять счет в матче
Радулов сыграл в матче 23 минуты 20 секунд, за которые он забросил шайбу, отдал две голевые передачи, нанес шесть бросков, провел семь силовых приемов и заработал два малых штрафа. Другие российские легионеры «Монреаля» Андрей Марков (33 минуты 41 секунда на льду, два броска, один заблокированный бросок) и Никита Нестеров (13 минут 5 секунд, два силовых приема, один заблокированный бросок) не смогли отметиться результативными действиями.
После игры Радулов был признан первой звездой встречи, Плеканец — третьей. Второй звездой стал шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 54 из 58 бросков по воротам. Швед впервые в карьере смог отразить более 50 бросков в одном матче
Счет в серии стал равный — 1−1. В стартовом матче «Рейнджерс» победили со счетом 2:0. Третья встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Монреалем» состоится в
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