Шайба Радулова в овертайме принесла победу «Монреалю» в матче серии плей-офф с «Рейнджерс»

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В составе победителей голы забили Джефф Петри (5-я минута), Пол Байрон (16), Томаш Плеканец (60) и Радулов (79). У «Рейнджерс» отличились Майкл Грабнер (14), Рик Нэш (30) и Матс Цуккарелло (35). Плеканец сравнял счет в матче за 18 секунд до конца третьего периода, этот гол стал самым поздним в истории «Монреаля», позволившим сравнять счет в матче плей-офф НХЛ.

Радулов сыграл в матче 23 минуты 20 секунд, за которые он забросил шайбу, отдал две голевые передачи, нанес шесть бросков, провел семь силовых приемов и заработал два малых штрафа. Другие российские легионеры «Монреаля» Андрей Марков (33 минуты 41 секунда на льду, два броска, один заблокированный бросок) и Никита Нестеров (13 минут 5 секунд, два силовых приема, один заблокированный бросок) не смогли отметиться результативными действиями.

После игры Радулов был признан первой звездой встречи, Плеканец — третьей. Второй звездой стал шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 54 из 58 бросков по воротам. Швед впервые в карьере смог отразить более 50 бросков в одном матче плей-офф, предыдущее достижение он установил 20 апреля 2011 года, когда отразил 49 из 53 бросков в матче первого раунда с «Вашингтоном» (3:4 2ОТ).