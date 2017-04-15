Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую победу в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 4:1 во втором матче стартовой серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин забросил первую российскую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и помог своему клубу удвоить преимущество в противостоянии. Встреча состоялась в Питтсбурге.
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У «Питтсбурга» голы забили Сидни Кросби (9-я минута), Джейк Гюнтцель (28), Малкин (43) и Патрик Хорнквист (60). В составе «Коламбуса» шайбу забросил Брэндон Саад (53). Лучшим игроком встречи был признан капитан «Питтсбурга» Кросби, на счету которого 3 очка (1+2) по системе «гол +пас». Второй звездой стал голкипер «Питтсбурга»
Малкин сыграл 16 минут 42 секунды, успев забросить шайбу, нанести три броска, провести два силовых приема и заблокировать один бросок соперников. Кроме того, он стал первым россиянином, забросившим шайбу в
В стартовой встрече серии «Питтсбург» победил со счетом 3:1, Малкин отдал две результативные передачи. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Питтсбурга».
Третья игра серии первого раунда
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