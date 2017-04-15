Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую победу в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

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У «Питтсбурга» голы забили Сидни Кросби (9-я минута), Джейк Гюнтцель (28), Малкин (43) и Патрик Хорнквист (60). В составе «Коламбуса» шайбу забросил Брэндон Саад (53). Лучшим игроком встречи был признан капитан «Питтсбурга» Кросби, на счету которого 3 очка (1+2) по системе «гол +пас». Второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери, отразивший 39 из 40 бросков по воротам. Третьей звездой признали Гюнтцеля, для которого этот гол стал дебютным в карьере в матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по воротам.

Малкин сыграл 16 минут 42 секунды, успев забросить шайбу, нанести три броска, провести два силовых приема и заблокировать один бросок соперников. Кроме того, он стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17.

В стартовой встрече серии «Питтсбург» победил со счетом 3:1, Малкин отдал две результативные передачи. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Питтсбурга».