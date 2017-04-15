Малкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в плей-офф НХЛ сезона-2016/17
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу во втором матче серии первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса» и стал первым россиянином, записавшим на свой счет гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
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Малкин отличился на 43-й минуте встречи, забросив третью шайбу своей команды и удвоил преимущество в счете. Кроме того, у «Питтсбурга» шайбы забросили Сидни Кросби (9-я минута) и Джейк Гюнтцель (28).
В стартовой игре первого раунда «Питтсбург» победил «Коламбус» со счетом 3:1. Малкин отметился двумя результативными передачами.
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