Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29425575/
14 апреля 2017, 9:21 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Анахайм» обыграл «Калгари» на старте серии первого раунда плей-офф

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. «Анахайм» добился домашней победы над «Калгари» в матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Анахайме, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Райан Гетцлаф (1-я минута), Рикард Ракелль (34) и Якоб Сильверберг (38). У гостей отличились Шон Монахан (9) и Сэм Беннетт (30).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Анахайма», следующий матч пройдет там же 15 апреля.

14.04.2017 05:30 Плей-офф: 1/8 финала Honda Center
Анахайм Дакс 3:2 Калгари Флэймз
(1:1, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Глен Гулутзан
Вратари
Джон Гибсон Брайан Эллиотт 58:43
1-й период
Дуги Хэмилтон 00:47
00:52 Райан Гецлаф (Я. Сильверберг, Ш. Теодор)
08:08 Ондржей Каше
Шон Монахэн (К. Верстиг, Ти.Дж. Броди) 08:43
Сэм Беннетт 13:02
Дерик Энгелланд 14:42
17:13 Якоб Сильверберг
2-й период
Сэм Беннетт (К. Верстиг, Д. Хэмилтон) 29:46
33:53 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Бекса)
Дуги Хэмилтон 34:18
Лэнс Бума 36:21
37:47 Якоб Сильверберг (Ш. Теодор, П. Ивз)
3-й период
Крис Верстиг 47:49
Дуги Хэмилтон 54:11
56:53 Райан Кеслер
57:40 Логан Шоу
59:59 Райан Кеслер
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), С. Ватанен (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы