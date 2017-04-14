«Анахайм» обыграл «Калгари» на старте серии первого раунда плей-офф

Встреча, состоявшаяся в четверг в Анахайме, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Райан Гетцлаф (1-я минута), Рикард Ракелль (34) и Якоб Сильверберг (38). У гостей отличились Шон Монахан (9) и Сэм Беннетт (30).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Анахайма», следующий матч пройдет там же 15 апреля.