«Анахайм» обыграл «Калгари» на старте серии первого раунда плей-офф
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. «Анахайм» добился домашней победы над «Калгари» в матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Анахайме, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Райан Гетцлаф (1-я минута), Рикард Ракелль (34) и Якоб Сильверберг (38). У гостей отличились Шон Монахан (9) и Сэм Беннетт (30).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Анахайма», следующий матч пройдет там же 15 апреля.
|14.04.2017 05:30
|Плей-офф: 1/8 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|3:2
|Калгари Флэймз
|(1:1, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Глен Гулутзан
Вратари
|Джон Гибсон
|Брайан Эллиотт 58:43
|1-й период
|Дуги Хэмилтон
|00:47
|00:52
|Райан Гецлаф (Я. Сильверберг, Ш. Теодор)
|08:08
|Ондржей Каше
|Шон Монахэн (К. Верстиг, Ти.Дж. Броди)
|08:43
|Сэм Беннетт
|13:02
|Дерик Энгелланд
|14:42
|17:13
|Якоб Сильверберг
|2-й период
|Сэм Беннетт (К. Верстиг, Д. Хэмилтон)
|29:46
|33:53
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Бекса)
|Дуги Хэмилтон
|34:18
|Лэнс Бума
|36:21
|37:47
|Якоб Сильверберг (Ш. Теодор, П. Ивз)
|3-й период
|Крис Верстиг
|47:49
|Дуги Хэмилтон
|54:11
|56:53
|Райан Кеслер
|57:40
|Логан Шоу
|59:59
|Райан Кеслер
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), С. Ватанен (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter