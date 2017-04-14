Еременко и Сушко. Белорусы, которых мы надеемся увидеть в НХЛ

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг «проспектов» предстоящего драфта. В североамериканском списке полевых игроков по-прежнему два белоруса — форвард «Оуэн-Саунд» (OHL) Максим Сушко (1999) и защитник «Калгари» (WHL) Владислав Еременко (1999).



Позиции Сушко по сравнению с январской версией рейтинга практически не изменились: он продвинулся на одну строку — с 73-й на 72-ю. А вот Еременко совершил серьезный скачок, переместившись с 199-го на 95-е место, что заметно улучшило перспективы попадания на драфт.



ВЛАДИСЛАВ ЕРЕМЕНКО





Уроженец Витебска в нынешнем сезоне провел в «регулярке» WHL 62 игры и набрал 25 (6+19) очков при показателе полезности «-1» и 28 минутах штрафа. Ему, как и всей команде, вторая половина чемпионата удалась гораздо лучше первой, благодаря чему «Калгари Хитмен» удалось запрыгнуть в плей-офф. Там, правда, команда Сушко попала на победителя конференции «Реджайну Пэтс» и проиграла четыре матча из четырех в серии. На счету Владислава в этих встречах один ассистентский балл.



«Думаю, за океаном любой поглядывает в рейтинг проспектов предстоящего драфта. Приятно, что удалось попасть в североамериканский список. Хотелось подняться как можно выше. Там даже тренеры напоминают о рейтинге. И если попадаешь в него — это очень ценят, скауты постоянно подходят», — сказал Еременко в недавнем интервью журналисту «ПБ» Артуру Жолю.





Еременко наряду с Сушко и Мартынюком стал лучшим ассистентом юношеской сборной (U-18) на прошлогоднем чемпионате в дивизионе 1, где набрал 4 (0+4) очка. Не затерялся и на недавнем «молодежном» форуме, заработав в пяти матчах 3 (1+2) балла.



Помощи Еременко оказалось недостаточно белорусам для борьбы с командой США на стартовавшем юношеском чемпионате мира в элите. Наши соотечественники уступили — 0:7. Впрочем, не стоит забывать, что белорусам досталась группа смерти. Сборная США — самая титулованная нация на уровне U-18, которая пожинает плоды стартовавшей в 1999-м программы развития национальной сборной NTDP. Тринадцать лет подряд американцы не сходят с пьедестала, а на восьми предыдущих форумах шесть раз брали золото…



Что ж, в предварительном раунде белорусам предстоит еще три игры. Посмотрим, сумеет ли Еременко проявить свои лидерские качества в этих матчах в отсутствие капитана сборной и еще одного «североамериканца» Максима Сушко.





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МАКСИМ СУШКО