Еременко и Сушко. Белорусы, которых мы надеемся увидеть в НХЛ
О двух белорусах, которые поучаствуют в драфте НХЛ-2017.
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг «проспектов» предстоящего драфта. В североамериканском списке полевых игроков
Позиции Сушко по сравнению с январской версией рейтинга практически не изменились: он продвинулся на одну строку — с 73-й на 72-ю. А вот Еременко совершил серьезный скачок, переместившись с 199-го на 95-е место, что заметно улучшило перспективы попадания на драфт.
ВЛАДИСЛАВ ЕРЕМЕНКО
Уроженец Витебска в нынешнем сезоне провел в «регулярке» WHL 62 игры и набрал 25 (6+19) очков при показателе полезности «-1» и 28 минутах штрафа. Ему, как и всей команде, вторая половина чемпионата удалась гораздо лучше первой, благодаря чему «Калгари Хитмен» удалось запрыгнуть в
«Думаю, за океаном любой поглядывает в рейтинг проспектов предстоящего драфта. Приятно, что удалось попасть в североамериканский список. Хотелось подняться как можно выше. Там даже тренеры напоминают о рейтинге. И если попадаешь в него — это очень ценят, скауты постоянно подходят», — сказал Еременко в недавнем интервью журналисту «ПБ» Артуру Жолю.
Еременко наряду с Сушко и Мартынюком стал лучшим ассистентом юношеской сборной (U-18) на прошлогоднем чемпионате в дивизионе 1, где набрал 4 (0+4) очка. Не затерялся и на недавнем «молодежном» форуме, заработав в пяти матчах 3 (1+2) балла.
Помощи Еременко оказалось недостаточно белорусам для борьбы с командой США на стартовавшем юношеском чемпионате мира в элите. Наши соотечественники уступили — 0:7. Впрочем, не стоит забывать, что белорусам досталась группа смерти. Сборная США — самая титулованная нация на уровне U-18, которая пожинает плоды стартовавшей в 1999-м программы развития национальной сборной NTDP. Тринадцать лет подряд американцы не сходят с пьедестала, а на восьми предыдущих форумах шесть раз брали золото…
Что ж, в предварительном раунде белорусам предстоит еще три игры. Посмотрим, сумеет ли Еременко проявить свои лидерские качества в этих матчах в отсутствие капитана сборной и еще одного «североамериканца» Максима Сушко.
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МАКСИМ СУШКО
Форвард «Оуэн-Саунда» из OHL стоит на 72 месте в североамериканском списке рейтинга «проспектов» драфта НХЛ-2017 и имеет хорошие шансы попасть во
Прошлой весной Сушко неплохо проявил себя на юниорском (U-18) чемпионате мира в Минске, набрав в пяти матчах 6 (2+4) очков и став одним из главных творцов белорусской победы. Подобная результативность усилила интерес к игроку со стороны заокеанских скаутов. В июне 2016-го Сушко попал на
В регулярном чемпионате OHL все пошло отлично. Уже в третьей игре сезона Сушко отметился набранным очком, в четвертой встрече — голом, в седьмом поединке — дублем. Своим бодрым началом в OHL брестский парень подтвердил то, что было известно еще до начала сезона: Максим Сушко — главная белорусская надежда на драфте НХЛ-2017.
К сожалению, отличное начало сезона сменилось неудачей. Уже в ноябре Сушко получил травму,
Всего регулярном сезоне OHL Сушко провел 54 игры и набрал 32 (17+15) очка при показателе полезности +10. В
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