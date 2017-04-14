Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду

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— Каждый год у вас одинаковая ситуация. Вратарь травмирован, вы пропускаете последние матчи регулярки перед плей-офф. Трудно ли возвращаться и похоже ли это на прошлый сезон, когда вы взяли Кубок Стэнли?

— В прошлом году я не играл в первом матче, начал со второго. В целом не совсем похоже. А так — да, я опять получил травму в конце сезона. Но в том году было намного сложнее повреждение. Я весь плей-офф играл с травмой.

Сейчас ситуация совершенно другая. Я полностью вылечился, уже здоров. Хочу как можно быстрее набрать форму. Поймать свою игру, приносить пользу команде. Я ведь пропустил 13 матчей. Тяжело начинать после перерыва. Но здорово, что победили….

— И «Питтсбургу» снова не повезло. Мэтт Мюррей получил травму на раскатке, и на матч пришлось ставить Марка-Андре Флери.

— Бывают такие инциденты, когда небольшое повреждение хватает основной вратарь, который готовит себя к матчу. Но у нас два хороших голкипера. Мы вообще не переживали из-за этой истории. Знали, что Флауэр (Цветок с англ. — прозвище Флери) в любой момент может выйти и сыграть хорошо.

— К вам приехали родители, поддерживали во время игры. Их показали крупным планом на табло. Это очень помогает?

— Ну конечно, папа с мамой меня поддерживают. Не против же меня болеют! — смеется Женя. — Родители со мной уже две-три недели. Нянчатся с внуком Никитой, помогают. Очень хорошо, когда вся семья в сборе.

То, что привыкли к моим победам… Рано загадывать. Это плей-офф, все может перевернуться после одной игры. Надо делать выводы, готовиться к следующему матчу.

Цитата Хозяева клубов — миллиардеры, ставят свои условия. Но ведь и мы — не последние люди в хоккее

— За какими другими сериями Кубка Стэнли вы будете следить?

— В первую очередь — за Восточной конференцией. «Вашингтон» — «Торонто», «Оттава» — «Бостон», «Монреаль» — «Рейнджерс». Надеюсь, что «Питтсбург» снова доберется до финала. Тогда и на Запад посмотрю.

Любая игра интересна, особенно плей-офф. Сейчас вот приеду домой, во время ужина посмотрю матч «Эдмонтон» — «Сан-Хосе». Три часа разницы, это удобно. Молодежь там интересная, да и матчи классные в плей-офф. Все команды ровные, как на подбор.

И вообще ты учишься, когда смотришь на других. Это никогда не помешает. Изучить того же Макдэвида, Торнтона, какую-нибудь фишку увидеть у больших мастеров. Видишь их хоккей и восхищаешься.

— Ваш сын уже смотрит хоккей?

— Если ему и включают матч, то концентрации не хватает. Он пока маленький. Но в жизни у Никиты будет еще много хоккея. Может даже, мы с ним где-нибудь поиграем.

Когда я сам начал смотреть игры? Не в два года точно. Где-то в четыре. Тогда и на коньки многие встают. А в два хочется с игрушками повозиться, в песке поползать. Какой тут матч «Питтсбурга»?

Я и не буду заставлять сына, чтобы он перед телевизором сидел и на взрослых мужиков смотрел. Лучше ему мультик включить. А когда сам пойдет на тренировки, тогда и начнет понимать, где папа, и где наша команда.

— Есть ли шанс, что игроки НХЛ все-таки поедут в Пхенчхан? Несмотря на заявление комиссара лиги Гари Бэттмана.

— Я верю, что нас отпустят. Много было сказано по этому поводу. Но представить не могу, что НХЛ вот так возьмет да не прислушается ко всем игрокам. Все хотят на Олимпиаду — Кейн, Кросби, Макдэвид. Неужели нельзя найти две недели в календаре регулярного чемпионата? Просто не вижу повода….