Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду
Форвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Каждый год у вас одинаковая ситуация. Вратарь травмирован, вы пропускаете последние матчи регулярки перед
— В прошлом году я не играл в первом матче, начал со второго. В целом не совсем похоже. А так — да, я опять получил травму в конце сезона. Но в том году было намного сложнее повреждение. Я весь
Сейчас ситуация совершенно другая. Я полностью вылечился, уже здоров. Хочу как можно быстрее набрать форму. Поймать свою игру, приносить пользу команде. Я ведь пропустил 13 матчей. Тяжело начинать после перерыва. Но здорово, что победили….
— И «Питтсбургу» снова не повезло. Мэтт Мюррей получил травму на раскатке, и на матч пришлось ставить
— Бывают такие инциденты, когда небольшое повреждение хватает основной вратарь, который готовит себя к матчу. Но у нас два хороших голкипера. Мы вообще не переживали
— К вам приехали родители, поддерживали во время игры. Их показали крупным планом на табло. Это очень помогает?
— Ну конечно, папа с мамой меня поддерживают. Не против же меня болеют! — смеется Женя. — Родители со мной уже
То, что привыкли к моим победам… Рано загадывать. Это
— За какими другими сериями Кубка Стэнли вы будете следить?
— В первую очередь — за Восточной конференцией. «Вашингтон» — «Торонто», «Оттава» — «Бостон», «Монреаль» — «Рейнджерс». Надеюсь, что «Питтсбург» снова доберется до финала. Тогда и на Запад посмотрю.
Любая игра интересна, особенно
И вообще ты учишься, когда смотришь на других. Это никогда не помешает. Изучить того же Макдэвида, Торнтона,
— Ваш сын уже смотрит хоккей?
— Если ему и включают матч, то концентрации не хватает. Он пока маленький. Но в жизни у Никиты будет еще много хоккея. Может даже, мы с ним
Когда я сам начал смотреть игры? Не в два года точно.
Я и не буду заставлять сына, чтобы он перед телевизором сидел и на взрослых мужиков смотрел. Лучше ему мультик включить. А когда сам пойдет на тренировки, тогда и начнет понимать, где папа, и где наша команда.
— Есть ли шанс, что игроки НХЛ
— Я верю, что нас отпустят. Много было сказано по этому поводу. Но представить не могу, что НХЛ вот так возьмет да не прислушается ко всем игрокам. Все хотят на Олимпиаду — Кейн, Кросби, Макдэвид. Неужели нельзя найти две недели в календаре регулярного чемпионата? Просто не вижу повода….
Может, НХЛ не заработает
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