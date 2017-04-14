Панарин получит $1,275 млн за 10-е место в списке бомбардиров

По словам Боумэна, выплаты по премиям, заработанным нападающим Панариным в этом сезоне, не повлияют на долгосрочные планы «Чикаго». Клубу в прошлом приходилось принимать очень жесткие кадровые решения, особенно после побед в 2010, 2013 и 2015 годах. Из-за потолка зарплат «Чикаго» пришлось расставаться с ключевыми игроками, которые подписывали новые более выгодные контракты, получив статус свободных агентов. Ему полагается премия в $1,275 млн за то, что он занял место в первой десятке лучших бомбардиров лиги. Он разделил десятое место с Блейком Уилером из «Виннипега».

«Эта новость не стала для нас неожиданностью, — сказал Боумэн. — Так что мои планы на следующий сезон остаются неизменными. Я говорил с Панариным в конце прошлого года и он сказал, что следующий сезон он проведет еще лучше. Так что мы были готовы к этому, а премии выплачивают многие команды, не только мы».

Панарин в этом сезоне забросил 31 шайбу, отдал 43 голевые передачи и набрал 74 очка в 82 матчах регулярного чемпионата.