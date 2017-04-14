«Вашингтон» в овертайме победил «Торонто», у Кузнецова передача

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, которые к середине первого периода уступали с разницей в две шайбы.

В составе победителей дубль оформил Джастин Уильямс (13-я и 37-я минуты), которому в случае со вторым голом ассистировал россиянин Евгений Кузнецов, еще одну шайбу забросил Том Уилсон (66). Авторами голов у гостей стали Митчелл Марнер (2) и Джейк Гардинер (10).

Следующий матч пройдет там же 15 апреля.