«Вашингтон» в овертайме победил «Торонто», у Кузнецова передача
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» в овертайме одержали победу над «Торонто» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, которые к середине первого периода уступали с разницей в две шайбы.
В составе победителей дубль оформил Джастин Уильямс (13-я и 37-я минуты), которому в случае со вторым голом ассистировал россиянин Евгений Кузнецов, еще одну шайбу забросил Том Уилсон (66). Авторами голов у гостей стали Митчелл Марнер (2) и Джейк Гардинер (10).
Следующий матч пройдет там же 15 апреля.
|14.04.2017 02:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|3:2 ОТ
|Торонто Мэйпл Ливз
|(1:2, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Бэбкок
Вратари
|Брэден Холтби
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Митчелл Марнер (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак)
|01:35
|04:34
|Ларс Эллер
|Джейк Гардинер
|09:44
|Брайан Бойл
|10:22
|Зак Хаймэн
|10:52
|12:24
|Джастин Уильямс (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк)
|2-й период
|36:00
|Джастин Уильямс (М. Нисканен, Е. Кузнецов)
|Мэтт Мартин
|37:34
|Овертайм
|65:15
|Том Уилсон
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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