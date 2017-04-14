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14 апреля 2017, 9:18 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вашингтон» в овертайме победил «Торонто», у Кузнецова передача

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» в овертайме одержали победу над «Торонто» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, которые к середине первого периода уступали с разницей в две шайбы.

В составе победителей дубль оформил Джастин Уильямс (13-я и 37-я минуты), которому в случае со вторым голом ассистировал россиянин Евгений Кузнецов, еще одну шайбу забросил Том Уилсон (66). Авторами голов у гостей стали Митчелл Марнер (2) и Джейк Гардинер (10).

Следующий матч пройдет там же 15 апреля.

14.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 3:2 ОТ Торонто Мэйпл Ливз
(1:2, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Бэбкок
Вратари
Брэден Холтби Фредерик Андерсен
1-й период
Митчелл Марнер (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак) 01:35
04:34 Ларс Эллер
Джейк Гардинер 09:44
Брайан Бойл 10:22
Зак Хаймэн 10:52
12:24 Джастин Уильямс (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк)
2-й период
36:00 Джастин Уильямс (М. Нисканен, Е. Кузнецов)
Мэтт Мартин 37:34
Овертайм
65:15 Том Уилсон
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
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