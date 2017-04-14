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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29425039/
14 апреля 2017, 9:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Арвидссона принес «Нэшвиллу» победу над «Чикаго»

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. «Нэшвилл» нанес гостевое поражение «Чикаго» в первом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ.

Игра, прошедшая в четверг в Чикаго, закончилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу в игре на 8-й минуте забросил Виктор Арвидссон.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил все 29 бросков и был признан первой звездой встречи.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет там же 15 апреля.

14.04.2017 03:00 Плей-офф: 1/8 финала United Center
Чикаго Блэкхокс 0:1 Нэшвилл Предаторз
(0:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Питер Лавиолетт
Вратари
Кори Кроуфорд 58:05 Пекка Ринне
1-й период
Виктор Арвидссон (Ф. Форсберг, Р. Джохансен) 07:52
09:48 Райан Хартман
2-й период
Райан Джохансен 20:09
3-й период
Виктор Арвидссон 51:52
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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