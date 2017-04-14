Гол Арвидссона принес «Нэшвиллу» победу над «Чикаго»
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. «Нэшвилл» нанес гостевое поражение «Чикаго» в первом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ.
Игра, прошедшая в четверг в Чикаго, закончилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу в игре на 8-й минуте забросил Виктор Арвидссон.
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил все 29 бросков и был признан первой звездой встречи.
Следующий матч серии до четырех побед пройдет там же 15 апреля.
|14.04.2017 03:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|0:1
|Нэшвилл Предаторз
|(0:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Джоэль Кенневилль
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Кори Кроуфорд 58:05
|Пекка Ринне
|1-й период
|Виктор Арвидссон (Ф. Форсберг, Р. Джохансен)
|07:52
|09:48
|Райан Хартман
|2-й период
|Райан Джохансен
|20:09
|3-й период
|Виктор Арвидссон
|51:52
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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