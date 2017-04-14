Гол Арвидссона принес «Нэшвиллу» победу над «Чикаго»

Игра, прошедшая в четверг в Чикаго, закончилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу в игре на 8-й минуте забросил Виктор Арвидссон.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил все 29 бросков и был признан первой звездой встречи.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет там же 15 апреля.