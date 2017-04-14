Радулов: От Лундквиста отскакивают шайбы, «Монреалю» надо играть на добивании
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов поделился ожиданиями от второго матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первая встреча завершилась со счётом 0:2.
«Мы создаём моменты, от Лундквиста отскакивают шайбы, просто нам надо забить один или два гола, отскоки будут. Мы не забили ни одного — это плохо. Нам надо лучше действовать при борьбе перед воротами и забить с пятачка.
Мы знаем, что Лундквист хорошо справляется с первым броском, когда видит его. Стараемся перекрыть ему обзор. Это
Давления я не чувствую. Ребята говорят, что нельзя одержать 16 побед подряд. Мы провели хороший матч, но не забили. Тяжело выиграть, когда не забиваешь. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть второй матч", — сказал Радулов в эфире клубного телевидения.
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