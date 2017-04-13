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13 апреля 2017, 22:06 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Никита Зайцев: Не могу дождаться, когда вернусь в состав «Торонто»

Защитник «Торонто» Никита Зайцев в своем «Твиттере» поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду скорее вернуться в состав команды.

25-летний россиянин получил травму верхней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:3) и пропустил первую встречу плей-офф против «Вашингтона». В «регулярке» Зайцев набрал 36 (4+32) очков в 82 встречах.

— Спасибо вам за добрые пожелания! — написал Зайцев. — Не могу дождаться, когда вернусь в состав команды.

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Защитник «Торонто» Зайцев не сыграет в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев не примет участие в первом матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона». Об этом заявил тренер команды Майк Бэбкок, чьи слова приводит пресс-служба лиги.
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