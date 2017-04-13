Никита Зайцев: Не могу дождаться, когда вернусь в состав «Торонто»

25-летний россиянин получил травму верхней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:3) и пропустил первую встречу плей-офф против «Вашингтона». В «регулярке» Зайцев набрал 36 (4+32) очков в 82 встречах.

— Спасибо вам за добрые пожелания! — написал Зайцев. — Не могу дождаться, когда вернусь в состав команды.