Никита Зайцев: Не могу дождаться, когда вернусь в состав «Торонто»
Защитник «Торонто» Никита Зайцев в своем «Твиттере» поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду скорее вернуться в состав команды.
25-летний россиянин получил травму верхней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:3) и пропустил первую встречу
— Спасибо вам за добрые пожелания! — написал Зайцев. — Не могу дождаться, когда вернусь в состав команды.
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