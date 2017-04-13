Вратарь «Питтсбурга» Мюррей выбыл на неопределённый срок из-за травмы

«У Мэтта травма нижней части тела, ничего не изменилось. Срок его восстановления неизвестен. Флёри сыграет во втором матче серии, запасным вратарём будет Джарри», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.



Мюррей получил травму на раскатке перед первым матчем первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». «Пингвины» одержали победу со счётом 3:1. В регулярном чемпионате голкипер одержал 32 победы в 49 матчах с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,41. В 2016 году он привёл свою команду к Кубку Стэнли.