Вратарь «Питтсбурга» Мюррей выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей выбыл на неопределённый срок
из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.
«У Мэтта травма нижней части тела, ничего не изменилось. Срок его восстановления неизвестен. Флёри сыграет во втором матче серии, запасным вратарём будет Джарри», — цитирует Салливана
Мюррей получил травму на раскатке перед первым матчем первого раунда
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