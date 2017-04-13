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13 апреля 2017, 21:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Питтсбурга» Мюррей выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей выбыл на неопределённый срок из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

«У Мэтта травма нижней части тела, ничего не изменилось. Срок его восстановления неизвестен. Флёри сыграет во втором матче серии, запасным вратарём будет Джарри», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Мюррей получил травму на раскатке перед первым матчем первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». «Пингвины» одержали победу со счётом 3:1. В регулярном чемпионате голкипер одержал 32 победы в 49 матчах с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,41. В 2016 году он привёл свою команду к Кубку Стэнли.

Питтсбург Пингвинз
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