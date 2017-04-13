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13 апреля 2017, 20:21 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Артемий Панарин: В игре с «Нэшвиллом» будут провокации. Я готов к этому

Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин в преддверии первого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (14 апреля в 3.00 по московскому времени) заявил, что чувствует нервозность сильнее, чем в прошлом сезоне.

На счету 25-летнего россиянина 73 (31+42) очка в 82 матчах «регулярки». Панарин играет за «Чикаго» второй сезон.

— Я нервничаю, наверное, немного больше, чем в прошлом сезоне, проводя свой первый плей-офф в НХЛ, — цитирует Chicago Sun-Times Панарина. — Но сейчас чувствую себя лучше, чем в первом сезоне. Знаю, чего ожидать от предстоящей игры. Встреча будет физически тяжелой, будут провокации. Я готов к этому.

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