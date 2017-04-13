Артемий Панарин: В игре с «Нэшвиллом» будут провокации. Я готов к этому
Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин в преддверии первого матча серии
плей-офф Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (14 апреля в 3.00 по московскому времени) заявил, что чувствует нервозность сильнее, чем в прошлом сезоне.
На счету 25-летнего россиянина 73 (31+42) очка в 82 матчах «регулярки». Панарин играет за «Чикаго» второй сезон.
— Я нервничаю, наверное, немного больше, чем в прошлом сезоне, проводя свой первый
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