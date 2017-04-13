Артемий Панарин: В игре с «Нэшвиллом» будут провокации. Я готов к этому

На счету 25-летнего россиянина 73 (31+42) очка в 82 матчах «регулярки». Панарин играет за «Чикаго» второй сезон.

— Я нервничаю, наверное, немного больше, чем в прошлом сезоне, проводя свой первый плей-офф в НХЛ, — цитирует Chicago Sun-Times Панарина. — Но сейчас чувствую себя лучше, чем в первом сезоне. Знаю, чего ожидать от предстоящей игры. Встреча будет физически тяжелой, будут провокации. Я готов к этому.