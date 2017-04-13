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13 апреля 2017, 19:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Кен Хичкок возглавил клуб НХЛ «Даллас»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кен Хичкок назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «Даллас» не стал продлевать контракт с Линди Раффом, который возглавлял команду с 2013 года.

Генеральный менеджер клуба Джим Нилл прокомментировал назначение. «Кен — исключительно талантливый тренер, мы счастливы, что он присоединился к нам, — заявил Нилл. — Он дотошный тренер, который улучшит структуру игры и оборону, что подчеркнет наш уровень мастерства».

Хичкок ранее уже возглавлял «Даллас» (1995−2002), вместе с клубом в 1999 году он выиграл Кубок Стэнли. В четверг на представлении 65-летний специалист назвал свой повторный приход в «Даллас» возвращением домой.

Хичкок был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сент-Луиса» в феврале. Ранее он объявлял о том, что завершит карьеру после сезона-2016/17.

Кроме «Далласа» и «Сент-Луиса», Хичкок работал в клубах «Филадельфия» (2002−2006) и «Коламбус» (2006−2010).

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