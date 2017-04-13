Галлан официально возглавил «Вегас»

«Голден Найтс» дебютирует в НХЛ со следующего сезона, а летом этого года для клуба будет проведен драфт расширения. В этом сезоне Галлант работал с «Флоридой», но был уволен после 22 матчей регулярного чемпионата.

— Стать первым наставником клуба — это большая честь, — сказал Галлан. — Я чрезвычайно благодарен руководству за такую возможность. В хоккейном сообществе существует большое волнение относительно всего, что происходит с «Вегасом». Рад быть частью команды. С нетерпением жду первых дней работы с руководством клуба.