Овечкин: «Вашингтон» учится на ошибках прошлых лет, клуб готов к плей-офф НХЛ
Хоккеисты «Вашингтона» учатся на ошибках прошлых лет и готовы к
плей-офф НХЛ в текущем сезоне, считает капитан «Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин.
«Вашингтон» в текущем сезоне стал обладателем Президентского кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата. Подобного успеха столичный клуб добился и в прошлом сезоне, однако тогда он потерпел поражение во втором раунде
«Мы учимся на ошибках прошлых лет. Этот сезон прошел быстро. Мы только проснулись, а 82 матча уже позади. Для некоторых команд сезон уже закончился. А мы хотим и дальше делать то, чем занимались. Мы долго ждали этого момента, так что все рады и сконцентрированы. У нас только одна задача. Надо победить. Думаю, мы готовы», — сказал Овечкин, чьи слова приводятся на официальном сайте лиги.
За предыдущие 11 сезонов, что в «Вашингтоне» выступает Овечкин, клуб ни разу не проходил дальше второго раунда
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