Овечкин: «Вашингтон» учится на ошибках прошлых лет, клуб готов к плей-офф НХЛ

«Вашингтон» в текущем сезоне стал обладателем Президентского кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата. Подобного успеха столичный клуб добился и в прошлом сезоне, однако тогда он потерпел поражение во втором раунде плей-офф в серии с «Питтсбургом» (2−4). В текущем сезоне в первом раунде «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Первая игра серии пройдет в ночь на пятницу по Москве.

«Мы учимся на ошибках прошлых лет. Этот сезон прошел быстро. Мы только проснулись, а 82 матча уже позади. Для некоторых команд сезон уже закончился. А мы хотим и дальше делать то, чем занимались. Мы долго ждали этого момента, так что все рады и сконцентрированы. У нас только одна задача. Надо победить. Думаю, мы готовы», — сказал Овечкин, чьи слова приводятся на официальном сайте лиги.