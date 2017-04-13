Защитник «Торонто» Зайцев не сыграет в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»

Зайцев получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (2:3).

«Я полагал, что в среду он сможет тренироваться, но сегодня его не было на льду, так что он пока не готов. У нас будут занятия в четверг и пятницу, так что время есть», — сказал Бэбкок.

Первый матч серии между «Торонто» и «Вашингтоном» состоится в пятницу, начало в 2:00 мск.