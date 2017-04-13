«Чикаго» в 9-й раз подряд стал самой посещаемой командой НХЛ

В пятёрку самых посещаемых клубов вошли: «Чикаго» (21 751, заполняемость — 110,3%), «Монреаль» (21 228, 100,1%), «Детройт» (20 027, 100%), «Питтсбург» (19 672, 110,2%) и «Торонто» (19 744, 107,5%).



В пятёрку клубов с наиболее низкой посещаемостью вошли «Каролина» (11 776, 63%), «Аризона» (13 094, 76,5%), «Айлендерс» (13 101, 82,9%), «Нью-Джерси» (14 567, 88,2%), «Флорида» (14 620, 85,8%).