Возвращение Малкина на лед помогло «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

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«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1.

Нападающий хозяев Евгений Малкин пропустил 13 кряду матчей регулярного чемпионата из-за травмы, но успел восстановиться к плей-офф и накануне старта серии клятвенно пообещал выйти на лед. Мол, времени на лечение больше нет, надо непременно помочь друзьям. Что ж, мужчина сказал — мужчина сделал. Первое появление россиянина в деле с 15 марта оказалось хорошим подспорьем для амбициозных «пингвинов».

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 13.04.2017, 2:30 3:1 Питтсбург Пингвинз Коламбус Блю Джэкетс

За 17 минут и 43 секунды, проведенные на площадке, Малкин успел нанести три броска по воротам, дважды заблокировать попытки соперников и провести один силовой прием, заработав показатель полезности «+1».

Но самое главное, наш соотечественник, что называется, с листа записал себе в актив две голевые передачи. Его имя значится среди ассистентов авторов двух первых заброшенных шайб Брайана Раста и Фила Кессела.

В конце второго периода Ник Бонино довел счет до 3:0. Подопечных Джона Торторелла хватило лишь на гол престижа в концовке. При этом они нанесли больше бросков за 60 минут: 32 против 29. Ворота «синих пиджаков» защищал россиянин Сергей Бобровский.

Ну, а мы вернемся к Малкину, который, кстати, был признан первой звездой встречи (лучшим игроком назвали голкипера «Питтсбурга» Марка-Андре Флери).

Российский форвард довел число своих передач в розыгрышах Кубка Стэнли до 83 в 125 матчах и выбрался на третье место в истории клуба по данному показателю, опередив Яромира Ягра (82 в 140).

Больше «ассистов» только у легендарного Марио Лемье (96/107) и нынешнего капитана Сидни Кросби (88/125).

«Полагаю, первый период мы провели не лучшим образом, — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. — Зато дальше сумели продемонстрировать свои лучшие качества, используя скорость. Первая шайба явно придала нам уверенности».

По словам героя встречи Флери, ему удалось получить истинное удовольствие от игры благодаря успешным действиям партнеров.

«Сначала немного волновался, чего, к слову, не ожидал. Но затем отпустило. Хвала ребятам, они блокировали броски и перехватывали отскоки. Одно удовольствие!» — заключил он.

Любопытное достижение установил опытный защитник «Пингвинз» Рон Хэйнси. 36-летний исполнитель впервые сыграл в плей-офф после 907 подряд матчей в «регулярке». Хэйнси присоединился к «Питтсбургу» перед началом сезона, а ранее защищал цвета «Каролины Харрикейнз», «Виннипег Джетс», «Атланты Трэшерс», «Коламбуса» и «Монреаль Канадиенс».

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 1:2 (ОТ).

Здесь тоже не обошлось без мини-подвига российского нападающего. События встречи развивались драматически. Гости повели в счете в дебюте второй 20-минутки после гола Владимира Соботки и собирались уже праздновать успех, когда за 20 секунд до истечения третьего периода Зак Паризе к радости трибун «Эксель Энерги Центра» восстановил равновесие на табло.

Игра перетекла в овертайм, где равные шансы на успех имели обе стороны. Наконец, на 78-й минуте матча Джоэль Эдмундсон поставил точку с передач Джейдена Шворца и Владимира Тарасенко.

Наш форвард присутствовал в игре в общей сложности 22 минуты 40 секунд, четырежды угрожал воротам и получил показатель полезности «+1».

Его соотечественник и партнер по команде Иван Барбашев ограничился одним броском за 18.36.

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:2.

Российская диаспора хозяев в составе Александра Радулова (17 минут 37 секунд и 1 бросок), Андрея Маркова (23.08/1 и Никиты Нестерова (15.51/1) отбегала матч вхолостую. Лавры героя примерил на себя вратарь «рейнджеров» Хенрик Лундквист, оформивший первый шатаут в Кубке Стэнли-2016/17, несмотря на 31 бросок по своим воротам.

Шайбы забросили Тэннер Гласс и Михаэль Грабнер, который поразил уже пустую «рамку».

«Думаю, это была одна из наших лучших игр за очень долгое время, — констатировал Лундквист. — У нас был план для дебюта. Мы его отлично выполнили.

Вообще «Монреаль» очень силен при переходе из обороны в атаку. Они частенько переигрывали нас за счет этого, но сейчас мы забили и впоследствии действовали умно.

«Да, Хенрик всегда был феноменальным вратарем, — похвалил соперника нападающий “Канадиенс” Стивен Отт. — В матчах высокой важности он играет максимально эффективно. Понимаем, что серия выдастся длинной и веселой. Хотя голов, когда на льду такие киперы, будет не много. Наша задача — создавать столько же моментов, как в этом матче».

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 13.04.2017, 2:00 1:2 Оттава Сенаторз Бостон Брюинз

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 1:2.

«Бостон» начал плей-офф с волевого успеха в гостях. Уступая вплоть до 45-й минуты, команда Брюса Кэсседи сумела в итоге забить решающий гол в концовке третьего периода. Лидерство в серии гостям принес Брэд Маршан.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 (ОТ).

«Акулы» более чем в два раза превзошли «нефтяников» по броскам (44 против 19), но до поры тех спасал вратарь Кэм Талбо. В свою очередь, хозяева вели после первого периода с разницей в две шайбы. При этом много удалялись (семь малых штрафов за матч), что позволило гостям сначала сократить разрыв, затем сравнять счет, а в дебюте овертайма и вырвать победу. Решающий гол забил Мелькер Карлссон.