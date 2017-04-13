НХЛ разрешит тренерам использовать планшетные компьютеры во время матчей

На скамейке каждой команды будут доступны по три планшетных компьютера, сейчас ими обеспечены все арены, которые будут принимать матчи Кубка Стэнли в нынешнем сезоне. Сообщается, что благодаря новой технике тренеры смогут показать хоккеистам проведённые смены и моментально обсуждать корректировки в игре.



Право пользоваться планшетами будет так же у арбитров, которые на них смогут просматривать моменты, связанные с запросом тренера.