Владимир Тарасенко: Наши планы? Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли!

«Сент-Луис» победил «Миннесоту» в первом матче в гостях. Счет открыл Владимир Соботка, который в этом плей-офф играл еще за «Авангард» (и набрал 3+7=10 очков в 13 матчах). Мало кому удается за одну весну забивать и в Кубке Гагарина, и в Кубке Стэнли.

Надо сказать, что вратарь «Блюз» Джейк Аллен провел сумасшедший матч, сделав 51 сэйв. Несколько раз «Миннесота» имела железные моменты, но забить никак не могла. Это было невероятное шоу!

И вот за 23 секунды до конца третьего периода Зак Паризе все-таки сравнивает счет.

В овертайме Аллен снова стоял на ушах. Если он так будет играть и дальше, то понятно, кто получит «Конн Смайт Трофи» как самый ценный в плей-офф.

А в конце первого овертайма Тарасенко отвоевал шайбу, и она отлетела к защитнику Эдмундсону, который поразил пустой угол. Это всего лишь второй его гол за карьеру в плей-офф и четвертый — в регулярных чемпионатах. Стреляет редко, но метко!

— Регулярный чемпионат даже не хочу вспоминать, — отрезал Тарасенко, когда ваш корреспондент напомнил ему о том, что это юбилейный, полувековой сезон для «Сент-Луиса». — Надо настраиваться на плей-офф. Мы попали в него не с «уайлд-кард», а с третьего места. И наша цель — Кубок Стэнли.

— Если посчитать проведенные кубковые матчи и голы, то у вас лучшая цифра в лиге среди действующих игроков. Есть такая статистика. Что об этом думаете?

— Я даже не знал об этом. Но в целом я не очень доволен своей игрой. Я должен выступать лучше. Есть что улучшать!

— Чем именно недовольны?

— Мне нужно прибавлять во многих моментах. Я обязан играть более продуктивно.

— Но у вас хорошая статистика — пять бросков, два острых момента, передача при победном голе.

— Я говорю только о регулярном чемпионате. А по этому матчу — хорошо, что победили. Была очень тяжелая игра. Время уже полночь. Не так часто удается проводить такие поединки. Но вы сами понимаете, как важно взять первую игру в плей-офф на выезде. Но нет времени праздновать, будем готовиться.

— Да уж, какие тут праздники — все только начинается. Какие планы у «Сент-Луиса»?

— Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли, — отрезал Тарасенко.