Владимир Тарасенко: Наши планы? Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли!
Корреспондент «Советского спорта» в
Сент-Поле поговорил с форвардом «Блюз» Владимиром Тарасенко после победы в первом матче плей-офф.
«Сент-Луис» победил «Миннесоту» в первом матче в гостях. Счет открыл Владимир Соботка, который в этом
Надо сказать, что вратарь «Блюз» Джейк Аллен провел сумасшедший матч, сделав 51 сэйв. Несколько раз «Миннесота» имела железные моменты, но забить никак не могла. Это было невероятное шоу!
И вот за 23 секунды до конца третьего периода Зак Паризе
В овертайме Аллен снова стоял на ушах. Если он так будет играть и дальше, то понятно, кто получит «Конн Смайт Трофи» как самый ценный в
А в конце первого овертайма Тарасенко отвоевал шайбу, и она отлетела к защитнику Эдмундсону, который поразил пустой угол. Это всего лишь второй его гол за карьеру в
— Регулярный чемпионат даже не хочу вспоминать, — отрезал Тарасенко, когда ваш корреспондент напомнил ему о том, что это юбилейный, полувековой сезон для «Сент-Луиса». — Надо настраиваться на
— Если посчитать проведенные кубковые матчи и голы, то у вас лучшая цифра в лиге среди действующих игроков. Есть такая статистика. Что об этом думаете?
— Я даже не знал об этом. Но в целом я не очень доволен своей игрой. Я должен выступать лучше. Есть что улучшать!
— Чем именно недовольны?
— Мне нужно прибавлять во многих моментах. Я обязан играть более продуктивно.
— Но у вас хорошая статистика — пять бросков, два острых момента, передача при победном голе.
— Я говорю только о регулярном чемпионате. А по этому матчу — хорошо, что победили. Была очень тяжелая игра. Время уже полночь. Не так часто удается проводить такие поединки. Но вы сами понимаете, как важно взять первую игру в
— Да уж, какие тут праздники — все только начинается. Какие планы у «Сент-Луиса»?
— Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли, — отрезал Тарасенко.
— Ваш тренер Майк Йео возглавлял пять лет «Миннесоту». Тут есть подтекст?
— Для него, как и для нас, очень важно выиграть эту серию. В первую очередь — для всей команды. Мы уступили два года назад «Уайлд» в
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