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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29414473/
13 апреля 2017, 11:45 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Владимир Тарасенко: Наши планы? Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли!

Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Поле поговорил с форвардом «Блюз» Владимиром Тарасенко после победы в первом матче плей-офф.

«Сент-Луис» победил «Миннесоту» в первом матче в гостях. Счет открыл Владимир Соботка, который в этом плей-офф играл еще за «Авангард» (и набрал 3+7=10 очков в 13 матчах). Мало кому удается за одну весну забивать и в Кубке Гагарина, и в Кубке Стэнли.

Надо сказать, что вратарь «Блюз» Джейк Аллен провел сумасшедший матч, сделав 51 сэйв. Несколько раз «Миннесота» имела железные моменты, но забить никак не могла. Это было невероятное шоу!

И вот за 23 секунды до конца третьего периода Зак Паризе все-таки сравнивает счет.

В овертайме Аллен снова стоял на ушах. Если он так будет играть и дальше, то понятно, кто получит «Конн Смайт Трофи» как самый ценный в плей-офф.

А в конце первого овертайма Тарасенко отвоевал шайбу, и она отлетела к защитнику Эдмундсону, который поразил пустой угол. Это всего лишь второй его гол за карьеру в плей-офф и четвертый — в регулярных чемпионатах. Стреляет редко, но метко!

— Регулярный чемпионат даже не хочу вспоминать, — отрезал Тарасенко, когда ваш корреспондент напомнил ему о том, что это юбилейный, полувековой сезон для «Сент-Луиса». — Надо настраиваться на плей-офф. Мы попали в него не с «уайлд-кард», а с третьего места. И наша цель — Кубок Стэнли.

— Если посчитать проведенные кубковые матчи и голы, то у вас лучшая цифра в лиге среди действующих игроков. Есть такая статистика. Что об этом думаете?
— Я даже не знал об этом. Но в целом я не очень доволен своей игрой. Я должен выступать лучше. Есть что улучшать!

— Чем именно недовольны?
— Мне нужно прибавлять во многих моментах. Я обязан играть более продуктивно.

— Но у вас хорошая статистика — пять бросков, два острых момента, передача при победном голе.
— Я говорю только о регулярном чемпионате. А по этому матчу — хорошо, что победили. Была очень тяжелая игра. Время уже полночь. Не так часто удается проводить такие поединки. Но вы сами понимаете, как важно взять первую игру в плей-офф на выезде. Но нет времени праздновать, будем готовиться.

— Да уж, какие тут праздники — все только начинается. Какие планы у «Сент-Луиса»?
— Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли, — отрезал Тарасенко.

— Ваш тренер Майк Йео возглавлял пять лет «Миннесоту». Тут есть подтекст?
— Для него, как и для нас, очень важно выиграть эту серию. В первую очередь — для всей команды. Мы уступили два года назад «Уайлд» в плей-офф, это свежо в памяти. У нас запредельный настрой. И вслед за первым матчем мы хотим выиграть второй.

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Новости НХЛ

Гол Соботки помог «Сент-Луису» победить в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Миннесотой»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту» со счетом 2:1 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, а бывший нападающий омского «Авангарда» Владимир Соботка забросил вторую шайбу во второй игре после возвращения в НХЛ.
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