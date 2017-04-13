Малкин: Хоккеисты «Питтсбурга» начали показывать свою игру только после 1-го периода
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» не очень хорошо провели первый период стартового матча серии 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс», но после перерыва начали играть во всю силу и показывать свой хоккей, заявил российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин.
Встреча «Питтсбург» — «Коламбус» прошла на льду «пингвинов» в среду и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. Малкин отметился в матче двумя голевыми передачами, а вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 29. Счет в серии стал 1−0 в пользу «Питтсбурга».
«Думаю, мы играли не очень хорошо в первые 20 минут. Однако потом начали показывать свой хоккей, использовать нашу скорость. И мы почувствовали себя намного лучше, после того как забросили первую шайбу», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Второй матч серии до четырех побед пройдет также в Питтсбурге в пятницу.
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