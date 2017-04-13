Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29413294/
13 апреля 2017, 10:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин: Хоккеисты «Питтсбурга» начали показывать свою игру только после 1-го периода

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» не очень хорошо провели первый период стартового матча серии 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс», но после перерыва начали играть во всю силу и показывать свой хоккей, заявил российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин.

Встреча «Питтсбург» — «Коламбус» прошла на льду «пингвинов» в среду и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. Малкин отметился в матче двумя голевыми передачами, а вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 29. Счет в серии стал 1−0 в пользу «Питтсбурга».

«Думаю, мы играли не очень хорошо в первые 20 минут. Однако потом начали показывать свой хоккей, использовать нашу скорость. И мы почувствовали себя намного лучше, после того как забросили первую шайбу», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии до четырех побед пройдет также в Питтсбурге в пятницу.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ

Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 3:1 в первом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин отдал две результативные передачи, впервые с 15 марта приняв участие в матче. Встреча состоялась в Питтсбурге.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы