Малкин: Хоккеисты «Питтсбурга» начали показывать свою игру только после 1-го периода

Встреча «Питтсбург» — «Коламбус» прошла на льду «пингвинов» в среду и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. Малкин отметился в матче двумя голевыми передачами, а вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 29. Счет в серии стал 1−0 в пользу «Питтсбурга».

«Думаю, мы играли не очень хорошо в первые 20 минут. Однако потом начали показывать свой хоккей, использовать нашу скорость. И мы почувствовали себя намного лучше, после того как забросили первую шайбу», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии до четырех побед пройдет также в Питтсбурге в пятницу.