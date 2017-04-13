«Айлендерс» могут вернуться на свою старую арену Nassau Coliseum
«Нью-Йорк Айлендерс» могут вернуться на свою старую ледовую арену Nassau Coliseum, сообщает Newsday.
По словам Кевина Лоу, президента и исполнительного директора ассоциации «Лонг Айленд», на данный момент ведётся ремонт и обновление Nassau Coliseum для того, что «Айлендерс» сумели туда вернуться.
Договор с аренды нынешней ареной команды был заключён на 25-летний срок, но
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