«Айлендерс» могут вернуться на свою старую арену Nassau Coliseum

По словам Кевина Лоу, президента и исполнительного директора ассоциации «Лонг Айленд», на данный момент ведётся ремонт и обновление Nassau Coliseum для того, что «Айлендерс» сумели туда вернуться.



Договор с аренды нынешней ареной команды был заключён на 25-летний срок, но из-за юридических проблем сделка может быть аннулирована.