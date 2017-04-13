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13 апреля 2017, 8:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол Соботки помог «Сент-Луису» победить в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Миннесотой»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту» со счетом 2:1 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, а бывший нападающий омского «Авангарда» Владимир Соботка забросил вторую шайбу во второй игре после возвращения в НХЛ.

Соботка отличился на седьмой минуты, победная шайба на счету Джоэля Эдмундсона (78), который отличился с передачи россиянина Тарасенко. У «Миннесоты» единственный гол забил Зак Паризе, сравнявший счет в матче за 23 секунды до конца третьего периода.

Соботка, проведший сезон-2016/17 в клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард», сыграл второй матч после возвращения в «Сент-Луис». В двух матчах (1 — в регулярном чемпионате, 1 — в плей-офф) на счету чешского нападающего две шайбы.

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен в матче с «Миннесотой» отразил 51 из 52 бросков по воротам и установил личный рекорд. Предыдущим высшим достижением вратаря было 45 отбитых бросков в одном матче, которое он установил 7 ноября 2015 года в гостевой игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:0).

После игры Эдмундсон был признан первой звездой встречи, Аллен — второй, голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 24 из 26 бросков, — третьей.

Вторая игра серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» состоится в ночь на субботу.

13.04.2017 04:30 Плей-офф: 1/8 финала Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 1:2 ОТ Сент-Луис Блюз
(0:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Брюс Будро Майк Йео
Вратари
Деван Дубник 58:59 (Д. Дубник 59:37) Джейк Аллен
1-й период
Райан Ривз 05:39
14:52 Зак Паризе
2-й период
Владимир Соботка (А. Стин) 26:21
31:42 Кристиан Фолин
33:37 Райан Сутер
3-й период
Патрик Берглунд 40:17
59:37 Зак Паризе (М. Койву, Мик. Гранлунд)
Овертайм
65:57 Райан Сутер
Алекс Пьетранджело 72:24
Джоэль Эдмундсон (В. Тарасенко, Дж. Шворц) 77:48
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Эдмундсон (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Д. Дубник (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
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