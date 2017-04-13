Гол Соботки помог «Сент-Луису» победить в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Миннесотой»
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» в гостях обыграл «Миннесоту» со счетом 2:1 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, а бывший нападающий омского «Авангарда» Владимир Соботка забросил вторую шайбу во второй игре после возвращения в НХЛ.
Соботка отличился на седьмой минуты, победная шайба на счету Джоэля Эдмундсона (78), который отличился с передачи россиянина Тарасенко. У «Миннесоты» единственный гол забил Зак Паризе, сравнявший счет в матче за 23 секунды до конца третьего периода.
Соботка, проведший сезон-2016/17 в клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард», сыграл второй матч после возвращения в «Сент-Луис». В двух матчах (1 — в регулярном чемпионате, 1 — в плей-офф) на счету чешского нападающего две шайбы.
Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен в матче с «Миннесотой» отразил 51 из 52 бросков по воротам и установил личный рекорд. Предыдущим высшим достижением вратаря было 45 отбитых бросков в одном матче, которое он установил 7 ноября 2015 года в гостевой игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:0).
После игры Эдмундсон был признан первой звездой встречи, Аллен — второй, голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 24 из 26 бросков, — третьей.
Вторая игра серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» состоится в ночь на субботу.