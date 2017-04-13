Гол Соботки помог «Сент-Луису» победить в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Миннесотой»

Соботка отличился на седьмой минуты, победная шайба на счету Джоэля Эдмундсона (78), который отличился с передачи россиянина Тарасенко. У «Миннесоты» единственный гол забил Зак Паризе, сравнявший счет в матче за 23 секунды до конца третьего периода.

Соботка, проведший сезон-2016/17 в клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард», сыграл второй матч после возвращения в «Сент-Луис». В двух матчах (1 — в регулярном чемпионате, 1 — в плей-офф) на счету чешского нападающего две шайбы.

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен в матче с «Миннесотой» отразил 51 из 52 бросков по воротам и установил личный рекорд. Предыдущим высшим достижением вратаря было 45 отбитых бросков в одном матче, которое он установил 7 ноября 2015 года в гостевой игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:0).

После игры Эдмундсон был признан первой звездой встречи, Аллен — второй, голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 24 из 26 бросков, — третьей.