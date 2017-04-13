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13 апреля 2017, 8:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джоэль Уорд (22-я минута), Пол Мартин (46) и Мелкер Карлссон (64). У «Эдмонтона» отличились Оскар Клефбом (7) и Милан Лучич (18).

Первой звездой встречи был признан Карлссон, второй — голкипер «Эдмонтона» Кэм Тальбо, отразивший 41 из 44 бросков, третьей — защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.

Вторая игра серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Эдмонтоном» и «Сан-Хосе» состоится в ночь на субботу.

13.04.2017 05:00 Плей-офф: 1/8 финала Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 2:3 ОТ Сан-Хосе Шаркс
(2:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Питер Дебур
Вратари
Кэм Тэлбот Мартин Джонс
1-й период
06:44 Оскар Клефбом (Дж. Эберле, М. Лучич)
09:18 Джордан Эберле
13:24 Зак Кассиан
Миккель Бедкер 16:29
17:07 Милан Лучич (М. Летестю, К. Макдэвид)
19:45 Дрейк Каджула
2-й период
Джоэл Уорд (Й. Донской, М-Э. Власик) 21:43
Брент Бернс 25:22
Мелькер Карлссон 27:51
32:32 Эрик Грайба
39:02 Дрейк Каджула
3-й период
44:51 Патрик Марун
Марк-Эдуард Власик 44:51
Пол Мартин (Т. Хертл) 45:22
51:13 Милан Лучич
Овертайм
Мелькер Карлссон (Джо Павелски, М-Э. Власик) 63:22
Статистика
14 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
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