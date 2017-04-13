«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2 в овертайме стартового матча первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джоэль Уорд (22-я минута), Пол Мартин (46) и Мелкер Карлссон (64). У «Эдмонтона» отличились Оскар Клефбом (7) и Милан Лучич (18).
Первой звездой встречи был признан Карлссон, второй — голкипер «Эдмонтона» Кэм Тальбо, отразивший 41 из 44 бросков, третьей — защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.
Вторая игра серии 1/8 финала
|13.04.2017 05:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|2:3 ОТ
|Сан-Хосе Шаркс
|(2:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Питер Дебур
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Мартин Джонс
|1-й период
|06:44
|Оскар Клефбом (Дж. Эберле, М. Лучич)
|09:18
|Джордан Эберле
|13:24
|Зак Кассиан
|Миккель Бедкер
|16:29
|17:07
|Милан Лучич (М. Летестю, К. Макдэвид)
|19:45
|Дрейк Каджула
|2-й период
|Джоэл Уорд (Й. Донской, М-Э. Власик)
|21:43
|Брент Бернс
|25:22
|Мелькер Карлссон
|27:51
|32:32
|Эрик Грайба
|39:02
|Дрейк Каджула
|3-й период
|44:51
|Патрик Марун
|Марк-Эдуард Власик
|44:51
|Пол Мартин (Т. Хертл)
|45:22
|51:13
|Милан Лучич
|Овертайм
|Мелькер Карлссон (Джо Павелски, М-Э. Власик)
|63:22
Статистика
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|М. Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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