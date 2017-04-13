«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джоэль Уорд (22-я минута), Пол Мартин (46) и Мелкер Карлссон (64). У «Эдмонтона» отличились Оскар Клефбом (7) и Милан Лучич (18).

Первой звездой встречи был признан Карлссон, второй — голкипер «Эдмонтона» Кэм Тальбо, отразивший 41 из 44 бросков, третьей — защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.