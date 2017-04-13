Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ

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У «Питтсбурга» голы забили Брайан Раст (22-я минута), Фил Кессел (24) и Ник Бонино (37). В составе «Коламбуса» шайбу забросил Мэтт Калверт (53).

Малкин вышел на лед в официальном матче впервые с 15 марта, пропустив 13 последних игр регулярного чемпионата из-за травмы. Россиянин сыграл 17 минут 43 секунды, успев отдать две передачи, нанести три броска, провести один силовой прием и дважды заблокировать броски соперников. После игры Малкин был признан третьей звездой матча, Кессел стал второй звездой. Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери, отразивший 31 из 32 бросков по воротам.

Малкин отдал 82-ю и 83-ю передачи в матчах плей-офф и обогнал достижение Яромира Ягра по количеству результативных пасов в розыгрышах Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В активе россиянина 48 шайб и 83 передачи в 125 играх. У чеха 65 голов и 82 передачи в 140 матчах. Малкин теперь занимает третье место по данному показателю, уступая лишь Марио Лемье (96 передач в 107 матчах) и Сидни Кросби (88 в 125).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков.