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13 апреля 2017, 8:02 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 3:1 в первом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин отдал две результативные передачи, впервые с 15 марта приняв участие в матче. Встреча состоялась в Питтсбурге.

<em>МОСКВА 13 апреля. /ТАСС/. </em>Питтсбург обыграл <span class=error>Коламбус</span> со счетом 3:1 в первом матче стартовой серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий хозяев Евгений <span class=error>Малкин</span> отдал две результативные передачи впервые с 15 марта приняв участие в матче. Встреча состоялась в Питтсбурге. Увеличить
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У «Питтсбурга» голы забили Брайан Раст (22-я минута), Фил Кессел (24) и Ник Бонино (37). В составе «Коламбуса» шайбу забросил Мэтт Калверт (53).

Малкин вышел на лед в официальном матче впервые с 15 марта, пропустив 13 последних игр регулярного чемпионата из-за травмы. Россиянин сыграл 17 минут 43 секунды, успев отдать две передачи, нанести три броска, провести один силовой прием и дважды заблокировать броски соперников. После игры Малкин был признан третьей звездой матча, Кессел стал второй звездой. Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери, отразивший 31 из 32 бросков по воротам.

Малкин отдал 82-ю и 83-ю передачи в матчах плей-офф и обогнал достижение Яромира Ягра по количеству результативных пасов в розыгрышах Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В активе россиянина 48 шайб и 83 передачи в 125 играх. У чеха 65 голов и 82 передачи в 140 матчах. Малкин теперь занимает третье место по данному показателю, уступая лишь Марио Лемье (96 передач в 107 матчах) и Сидни Кросби (88 в 125).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков.

Вторая игра серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Питтсбургом» и «Коламбусом» состоится в ночь на субботу.

13.04.2017 02:30 Плей-офф: 1/8 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 3:1 Коламбус Блю Джэкетс
(0:0, 3:0, 0:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Джон Торторелла
Вратари
Марк-Андре Флери Сергей Бобровский 57:36 (С. Бобровский 58:00-58:34)
1-й период
17:39 Олли Мяяття
2-й период
21:15 Брайан Раст (Ф. Кессел, Е. Малкин)
Мэттью Колверт 22:58
23:45 Фил Кессел (Джаст. Шульц, Е. Малкин)
36:25 Ник Бонино (П. Хернквист, О. Мяяття)
Дэвид Савар 36:48
3-й период
Дэвид Савар 45:46
50:04 Картер Роуни
Мэттью Колверт (Дж. Андерсон) 52:41
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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