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13 апреля 2017, 8:01 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Бостон» одержал волевую победу над «Оттавой» в первом матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. «Бостон» одержал волевую победу над «Оттавой» со счетом 2:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором периоде хоккеисты Бостона не нанесли ни одного броска в створ ворот Оттавы и стали первым клубом с 1994 года победившим в матче <nobr>плей-офф</nobr> без единого броска в одном из периодов. Увеличить
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В составе «Бостона» шайбы забросили Фрэнк Ватрано (45-я минута) и Брэд Маршанд (58). У «Оттавы» отличился Бобби Райан (11). Первой звездой встречи был признан Ватрано, второй — Маршанд, третьей — Райан.

Во втором периоде хоккеисты «Бостона» не нанесли ни одного броска в створ ворот «Оттавы». «Бостон» стал первой командой с 1994 года, которой удалось победить в матче плей-офф, не нанеся ни одного броска в любом из периодов. Предыдущим таким клубом был «Вашингтон, который 7 мая 1994 года в игре ¼ финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс» не нанес ни одного броска во втором периоде и победил дома со счетом 4:2. В итоге «Рейнджерс» выиграли серию со счетом 4−1, а затем стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финале «Ванкувер» (4−3).

Вторая игра серии между «Бостоном» и «Оттавой» состоится в ночь на воскресенье на домашней арене клуба из столицы Канады.

13.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 1:2 Бостон Брюинз
(0:0, 1:0, 0:2)
Главные тренеры
Ги Буше Брюс Кэссиди
Вратари
Крэйг Андерсон 58:28 Туукка Раск
1-й период
09:01 Марк Стоун
Брэд Маршан 16:52
17:08 Марк Стоун
19:10 Жан-Габриэль Пажо
2-й период
24:52 Марк Боровицки
Давид Пастрняк 25:55
30:28 Бобби Райан (Э. Карлссон)
3-й период
Фрэнк Ватрано (Р. Нэш, А. Маккуэйд) 44:55
Брэд Маршан (П. Бержерон, Д. Пастрняк) 57:27
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Ватрано (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), Б. Райан (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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