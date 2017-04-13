«Бостон» одержал волевую победу над «Оттавой» в первом матче плей-офф НХЛ

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В составе «Бостона» шайбы забросили Фрэнк Ватрано (45-я минута) и Брэд Маршанд (58). У «Оттавы» отличился Бобби Райан (11). Первой звездой встречи был признан Ватрано, второй — Маршанд, третьей — Райан.

Во втором периоде хоккеисты «Бостона» не нанесли ни одного броска в створ ворот «Оттавы». «Бостон» стал первой командой с 1994 года, которой удалось победить в матче плей-офф, не нанеся ни одного броска в любом из периодов. Предыдущим таким клубом был «Вашингтон, который 7 мая 1994 года в игре ¼ финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс» не нанес ни одного броска во втором периоде и победил дома со счетом 4:2. В итоге «Рейнджерс» выиграли серию со счетом 4−1, а затем стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финале «Ванкувер» (4−3).

Вторая игра серии между «Бостоном» и «Оттавой» состоится в ночь на воскресенье на домашней арене клуба из столицы Канады.