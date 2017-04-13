«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в первом матче серии плей-офф НХЛ

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Шайбы забросили Таннер Гласс (10-я минута) и Майкл Грабнер (59). Российские легионеры «Монреаля» Александр Радулов, Андрей Марков и Никита Нестеров не смогли отличиться результативными действиями.

Первой звездой встречи, состоявшейся в Монреале, был признан шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 31 бросок по воротам. Лундквист стал первым вратарем «Рейнджерс» с 1950 года, сыгравшим «на ноль» в матче плей-офф в Монреале. Для шведа эта встреча стала 10-й в плей-офф в карьере, в которой он не пропустил в свои ворота, что стало новым рекордом клуба, он обошел достижение Майка Рихтера, в активе которого девять «сухих» игр в розыгрышах Кубка Стэнли. Кроме того, Лундквист лидирует по количеству шатаутов в плей-офф среди действующих вратарей.

Звания второй и третьей звезд матча были удостоены форвард «Рейнджерс» Гласс и вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 29 из 30 бросков.

Следующая встреча серии между «Рейнджерс» и «Монреалем» также состоится на домашней арене канадского клуба в ночь на субботу.