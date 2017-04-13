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13 апреля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в первом матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:0 обыграл «Монреаль» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед стал 1−0.

Голкипер Рейнджерс Хенрик Лундквист стал первым вратарем клуба с 1950 года которому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче <nobr>плей-офф</nobr> в Монреале. Увеличить
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Шайбы забросили Таннер Гласс (10-я минута) и Майкл Грабнер (59). Российские легионеры «Монреаля» Александр Радулов, Андрей Марков и Никита Нестеров не смогли отличиться результативными действиями.

Первой звездой встречи, состоявшейся в Монреале, был признан шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 31 бросок по воротам. Лундквист стал первым вратарем «Рейнджерс» с 1950 года, сыгравшим «на ноль» в матче плей-офф в Монреале. Для шведа эта встреча стала 10-й в плей-офф в карьере, в которой он не пропустил в свои ворота, что стало новым рекордом клуба, он обошел достижение Майка Рихтера, в активе которого девять «сухих» игр в розыгрышах Кубка Стэнли. Кроме того, Лундквист лидирует по количеству шатаутов в плей-офф среди действующих вратарей.

Звания второй и третьей звезд матча были удостоены форвард «Рейнджерс» Гласс и вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 29 из 30 бросков.

Следующая встреча серии между «Рейнджерс» и «Монреалем» также состоится на домашней арене канадского клуба в ночь на субботу.

13.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Centre Bell
Монреаль Канадиенс 0:2 Нью-Йорк Рейнджерс
(0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Клод Жюльен Ален Виньо
Вратари
Кэри Прайс 58:27 (К. Прайс 58:50-58:56) Хенрик Лундквист
1-й период
04:15 Брендан Галлахер
Тэннер Гласс 09:50
Райан Макдона 15:39
Брендан Смит 17:35
2-й период
Джей.Ти. Миллер 34:37
35:35 Алекс Гальченюк
36:29 Брендан Галлахер
3-й период
54:20 Филлип Дано
Михаэль Грабнер (Й. Фаст) п.в. 58:50
59:35 Андрей Марков
59:35 Брендан Галлахер
Матс Цуккарелло-Осен 59:35
Статистика
20 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Т. Гласс (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Прайс (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Гласс забросил первую шайбу плей-офф НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Гласс забросил первую шайбу плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Таннер Гласс забросил первую шайбу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона, открыв счет в стартовом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля».
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