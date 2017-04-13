TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс»

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Последним местом работы 53-летнего канадца была «Флорида», из которой он был уволен после 22 матчей регулярного чемпионата сезона-2016/17. Галлант возглавлял «Коламбус» (2003−2007) и «Флориду» (2014−2016). Всего в НХЛ он провел с командами 328 матчей, в которых одержал 152 победы, потерпел 141 поражение, 31 матч его клубы проиграли в овертаймах, еще 4 встречи завершились вничью.

Лишь однажды его команды смогли выйти в плей-офф НХЛ. По итогам регулярного чемпионата сезона-2015/16 «Флорида» заняла первое место в своем дивизионе, набрав 103 очка в 82 матчах. В итоге клуб проиграл в первом раунде плей-офф, уступив «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2−4 в серии.

Во вторник стало известно, что Галлант вошел в тренерский штаб сборной Канады, которая примет участие в чемпионате мира 2017 года. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Главным тренером канадцев был назначен наставник клуба «Тампа-Бэй» Джон Купер, его ассистентами будут Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг.

История хоккейного клуба из Лас-Вегаса.

Совет директоров НХЛ 22 июня 2016 года утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Лига получит вступительный взнос в размере $500 млн от владельца новой команды миллиардера Билла Фоули. Эти деньги будут распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. С 2017 года «Лас-Вегас» будет принимать участие в драфте новичков НХЛ, в первом раунде драфта-2017 команда гарантированно будет выбирать под шестым номером или раньше. Свои матчи клуб из Лас-Вегаса будет проводить на арене Т-Mobile, которая во время хоккейных игр вмещает 17 500 зрителей.

Для создания новой команды летом 2017 года будет проведен драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего — не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут «защитить» по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены 21 июня 2017 года.