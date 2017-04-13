TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс»
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жерар Галлант станет первым главным тренером в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс», который начнет выступление в лиге со следующего сезона. Об этом сообщает телеканал TSN.
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Последним местом работы 53-летнего канадца была «Флорида», из которой он был уволен после 22 матчей регулярного чемпионата сезона-2016/17. Галлант возглавлял «Коламбус» (2003−2007) и «Флориду» (2014−2016). Всего в НХЛ он провел с командами 328 матчей, в которых одержал 152 победы, потерпел 141 поражение, 31 матч его клубы проиграли в овертаймах, еще 4 встречи завершились вничью.
Лишь однажды его команды смогли выйти в
Во вторник стало известно, что Галлант вошел в тренерский штаб сборной Канады, которая примет участие в чемпионате мира 2017 года. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Главным тренером канадцев был назначен наставник клуба «Тампа-Бэй» Джон Купер, его ассистентами будут Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг.
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