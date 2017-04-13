Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Гласс забросил первую шайбу плей-офф НХЛ

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Канадский форвард «Рейнджерс» отличился на 10-й минуте первого периода гостевой встречи серии плей-офф. После первого периода счет в матче в пользу «Рейнджерс» — 1:0.

Эта шайба стала второй в плей-офф в карьере 33-летнего Гласса, в предыдущий раз он отличился 1 мая 2013 года, когда в составе «Питтсбурга» забросил шайбу в первом матче серии 1/8 финала против «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). Всего на его счету 61 матч в розыгрышах Кубка Стэнли, в которых он набрал 3 очка по системе «гол+пас». В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Гласс провел всего 11 игр, набрав 2 очка (1+1).

В стартовых сериях плей-офф Восточной конференции встречаются «Монреаль» и «Рейнджерс», «Оттава» и «Бостон», «Вашингтон» и «Торонто», а также «Питтсбург» и «Коламбус».

В ¼ финала Западной конференции сыграют «Чикаго» и «Нэшвилл», «Миннесота» и «Сент-Луис», «Анахайм» и «Калгари», а также «Эдмонтон» и «Сан-Хосе».