Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Гласс забросил первую шайбу плей-офф НХЛ
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Таннер Гласс забросил первую шайбу
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона, открыв счет в стартовом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля».
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Канадский форвард «Рейнджерс» отличился на 10-й минуте первого периода гостевой встречи серии
Эта шайба стала второй в
В стартовых сериях
В ¼ финала Западной конференции сыграют «Чикаго» и «Нэшвилл», «Миннесота» и «Сент-Луис», «Анахайм» и «Калгари», а также «Эдмонтон» и «Сан-Хосе».
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