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12 апреля 2017, 21:14 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Колорадо» защитит Варламова на драфте расширения НХЛ

«Колорадо» не планирует расставаться с российским голкипером Семеном Варламовым, который в данный момент восстанавливается от травмы паха, сообщает BSNDenver.

В этом чемпионате он провел 24 матча, в которых одержал 6 побед при проценте отраженных бросков 89,8.

Клуб защитит Варламова, таким образом, на драфт расширения-2017 будет выставлен второй голкипер команды 24-летний Кэлвин Пикар. Отмечается, что у него остался еще год контракта с зарплатой в 1 миллионов долларов, что может стать привлекательным вариантов для «Вегаса».

Напомним, что драфт расширения пройдет для команды «Вегас», которая начнет свое выступление в НХЛ со следующего сезона.

Колорадо Эвеланш
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