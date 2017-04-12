«Колорадо» защитит Варламова на драфте расширения НХЛ

В этом чемпионате он провел 24 матча, в которых одержал 6 побед при проценте отраженных бросков 89,8.

Клуб защитит Варламова, таким образом, на драфт расширения-2017 будет выставлен второй голкипер команды 24-летний Кэлвин Пикар. Отмечается, что у него остался еще год контракта с зарплатой в 1 миллионов долларов, что может стать привлекательным вариантов для «Вегаса».

Напомним, что драфт расширения пройдет для команды «Вегас», которая начнет свое выступление в НХЛ со следующего сезона.