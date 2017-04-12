Зайцев пропустил тренировку «Торонто»

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 25-летний хоккеист провел 82 матча и набрал 36 (4+32) очков. Отметим, что в четвертой паре защитников тренировался россиянин Алексей Марченко.

Пары защитников выглядят следующим образом: Гардинер — Полак, Райлли — Ханвик, Маринчин — Кэррик, Смит — Марченко.

Первый матч серии состоится 14 апреля в 2.00 по московскому времени.