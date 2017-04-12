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12 апреля 2017, 19:46 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Зайцев пропустил тренировку «Торонто»

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев пропустил тренировку команды в преддверии первого матча серии плей-офф против «Вашингтона», сообщает TSN.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 25-летний хоккеист провел 82 матча и набрал 36 (4+32) очков. Отметим, что в четвертой паре защитников тренировался россиянин Алексей Марченко.

Пары защитников выглядят следующим образом: Гардинер — Полак, Райлли — Ханвик, Маринчин — Кэррик, Смит — Марченко.

Первый матч серии состоится 14 апреля в 2.00 по московскому времени.

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