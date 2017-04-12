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12 апреля 2017, 16:45 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Уэйт утвержден на посту главного тренера «Айлендерс»

Бывший помощник генерального менеджера «Айлендерс» Дуг Уэйт утвержден на посту главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.

46-летний специалист с 18 января тренирует команду, сменив на этом посту Джека Капуано.

Под руководством Уэйта «Айлендерс» провел 40 матчей и завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что клуб не пробился в плей-офф впервые за последние три года.

Нью-Йорк Айлендерс
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