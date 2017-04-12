Уэйт утвержден на посту главного тренера «Айлендерс»

46-летний специалист с 18 января тренирует команду, сменив на этом посту Джека Капуано.

Под руководством Уэйта «Айлендерс» провел 40 матчей и завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что клуб не пробился в плей-офф впервые за последние три года.