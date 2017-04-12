Уэйт утвержден на посту главного тренера «Айлендерс»
Бывший помощник генерального менеджера «Айлендерс» Дуг Уэйт утвержден на посту главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба из
Нью-Йорка.
46-летний специалист с 18 января тренирует команду, сменив на этом посту Джека Капуано.
Под руководством Уэйта «Айлендерс» провел 40 матчей и завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что клуб не пробился в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter