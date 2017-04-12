Панарин против Суббэна. Главные интриги Кубка Стэнли на Западе

В ночь с 12 на 13 апреля мск в НХЛ стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Настало время пристально посмотреть на каждую пару, определить самые интересные противостояния и сделать свои прогнозы.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 14.04.2017, 3:00 -:- Чикаго Блэкхокс Нэшвилл Предаторз

«Чикаго Блэкхоукс» (109 очков) — «Нэшвилл Предаторз» (94 очка)

«Чикаго» — лучшая команда Западной конференции, а потому «чёрные ястребы» логично считаются фаворитом этой пары, а также претендентом на выход в финал Кубка Стэнли. Глубина состава у «Блэкхоукс» уже не такая серьёзная, как была раньше, виной чему жёсткий потолок зарплат. Однако определённые «вспышки» результатов у команды Джоэля Кенневилля были и в нынешнем сезоне: в промежутке с 2 февраля по 19 марта «Чикаго» выиграл 17 из проведённых 20 матчей, живо напомнив недалёкое прошлое и три завоёванных кубка Стэнли. Патрик Кейн по-прежнему очень хорош (второе место в списке бомбардиров лиги), а Джонатан Тэйвз неплохо противостоит лидерам соперников на «точке». Защитник Данкан Кит, выучивший репертуар Розенбаума благодаря проделкам Панарина, идёт на четвёртом месте в команде по очкам, а Кори Кроуфорд обеспечивает солидность и надёжность вратарской линии. Одно из главных преимуществ «Чикаго», которое может практически полностью нейтрализовать «пушку Суббэна», это малое количество удалений. По штрафным минутам «чёрные ястребы» идут вторыми с конца, и если не случится чего-то непредвиденного, то в большинстве «хищники» будут играть достаточно редко. Особенно важен этот нюанс, если учесть слабую игру спецбригады меньшинства у «Блэкхоукс». Безусловно, энергичный и заводной Пи Кей, которому предстоит играть по 30 минут за матч, будет стараться взбодрить свой коллектив, но Кейн, Тэйвз, Кит, Панарин и Анисимов — слишком серьёзные соперники, чтобы у «Предаторз» появились реальные шансы пройти первый раунд.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Чикаго» в пяти матчах.





«Миннесота Уайлд» (106) — «Сент-Луис Блюз» (99)

На протяжении большей части регулярного чемпионата команда Брюса Будро шла лидером Западной конференции, и одной из главных причин успеха была тройка Микко Койву, Гранлунда и Цукера. Ветеран Койву здорово подстраховывает партнёров в отборе и обороне, что позволяет двум другим форвардам использовать свою скорость и хорошее взаимопонимание в атаке. Неплохим подкреплением для «Уайлд» стал и пришедший в межсезонье Эрик Стаал, чьи 65 очков стали лучшим результатом форварда с сезона-2010/11. Настоящей загадкой у «Миннесоты» выглядит Деван Дубник, который весь сезон конкурировал с Бобровским по количеству побед, но статистику в кубковых матчах имеет откровенно неважную — 89,6% отражённых бросков в 16 матчах.



«Блюзмены» очень хороши в деле блокирования бросков оппонентов — здесь явно видно «наследство», оставленное Кеном Хичкоком. Пополнение в лице оборонительного центрфорварда Владимира Соботки лишь укрепит глубину состава, но в целом Майк Йео наверняка изберёт своей тактикой достаточно закрытый и скучный хоккей, а импровизировать будет позволено лишь Тарасенко и Шварцу. Голкипер «Сент-Луиса» Аллен неплохо выглядел во второй половине «регулярки», но, так же как и Дубник, в кубковых матчах раньше играл неуверенно. Дополнительной интригой станет противостояние Майка Йео со своей бывшей командой.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Миннесоты» в шести матчах.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 14.04.2017, 5:30 -:- Анахайм Дакс Калгари Флэймз

«Анахайм Дакс» (105) — «Калгари Флэймз» (94)

Год назад «утки» выбыли в первом же раунде, но в нынешнем сезоне смогли вернуться в круг фаворитов и выиграли Тихоокеанский дивизион. Пару великолепных оборонительных форвардов Эндрю Кольяно и Райана Кеслера дополняет лидер обороны Хампус Линдхольм, и от этого наверняка будет выстраиваться весь кубковый хоккей «Анахайма». Тем более что главная огневая мощь «Дакс» в лице Перри и Гецлафа уже несколько потускнела и утратила свою динамичность.

«Калгари» есть чем ответить на оборонительные успехи калифорнийцев — в первую очередь это молодые талантливые форварды Гудро и Монахан, а также доминирующий защитник Хэмилтон, но необходимой глубины состава «огоньки» не располагают. Если «Анахайм» не будет удаляться, то в равных составах у «Флэймз» остаётся не много шансов пройти опытного соперника.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Анахайма» в пяти матчах.

«Эдмонтон Ойлерз» (103) — «Сан-Хосе Шаркс» (99)

В 20-летнем возрасте обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид уже стал для «Эдмонтона» абсолютно всем. Нападающий, про которого говорят, что он парит надо льдом, делает всю игру «нефтяников» и его успешные действия способны скрасить недостатки в виде слабой глубины состава и недостаточной поддержки в плане результативности. Разыгравшегося голкипера Кэма Тальбо также можно отнести к сильным сторонам «Ойлерз».



У прошлогодних финалистов из «Шаркс» состав почти тот же, что и в прошлом сезоне. У «Сан-Хосе» есть штатный герой Брент Бёрнс, есть наконечник копья Джо Павелски, но нет темпа, который есть у Макдэвида и компании. Кроме того, столь ужасная игра в большинстве удивительна для команды, в составе которой выступают Марло, Торнтон и компания.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Эдмонтона» в шести матчах.