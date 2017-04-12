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12 апреля 2017, 14:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Третьяк: Бобровский заслужил приз лучшему вратарю НХЛ в текущем сезоне

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Сергей Бобровский, выступающий за «Коламбус», своей игрой в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заслужил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю по итогам сезона. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея России, в прошлом вратарь сборной СССР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Президент Федерации хоккея России заявил что голкипер Коламбуса является одним из лучших игроков НХЛ. Увеличить
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По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей- офф, где сыграет с «Питтсбургом». Бобровский стал лучшим голкипером по проценту отраженных бросков (93,1%) и коэффициенту надежности (количество пропущенных шайб в среднем; 2,06).

«Сергей вообще красавец, он один из лучших в лиге. У него хорошая команда, но он, как я думаю, составляет 70 процентов “Коламбуса”. Заслужил ли он» Везина Трофи? Я бы ему присудил этот приз, — заявил Третьяк.

Бобровский уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году.

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