Третьяк: Бобровский заслужил приз лучшему вратарю НХЛ в текущем сезоне

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По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей- офф, где сыграет с «Питтсбургом». Бобровский стал лучшим голкипером по проценту отраженных бросков (93,1%) и коэффициенту надежности (количество пропущенных шайб в среднем; 2,06).

«Сергей вообще красавец, он один из лучших в лиге. У него хорошая команда, но он, как я думаю, составляет 70 процентов “Коламбуса”. Заслужил ли он» Везина Трофи? Я бы ему присудил этот приз, — заявил Третьяк.

Бобровский уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году.