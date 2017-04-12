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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29401002/
12 апреля 2017, 12:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ: Торторелла — главный претендент на приз лучшему тренеру

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему тренеру («Джек Адамс Эворд») по итогам регулярного чемпионата.

В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).

Лучший результат у главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы (59 очков), второе место у Майка Бэбкока («Торонто Мэйпл Лифс», 44 очка), третье — у Тодда Маклеллана («Эдмонтон Ойлерз», 38). В пятёрку вошли Ги Буше («Оттава Сенаторз», 16) и Брюс Будро («Миннесота Уайлд», 15), лидировавший в аналогичном голосовании по итогам трёх четвертей сезона.

Коламбус Блю Джэкетс
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