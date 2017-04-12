В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).



Лучший результат у главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы (59 очков), второе место у Майка Бэбкока («Торонто Мэйпл Лифс», 44 очка), третье — у Тодда Маклеллана («Эдмонтон Ойлерз», 38). В пятёрку вошли Ги Буше («Оттава Сенаторз», 16) и Брюс Будро («Миннесота Уайлд», 15), лидировавший в аналогичном голосовании по итогам трёх четвертей сезона.