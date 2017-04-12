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12 апреля 2017, 10:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ: Остон Мэттьюс — главный претендент на приз лучшему новичку

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему новичку («Колдер Трофи») по итогам регулярного сезона.

В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).

Лучший результат показал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (68 очков, 12 первых мест), вторым стал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (53 очка, 1 первое место), третьим — защитник Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» (34 очка, 1 первое место). Четвёртое и пятое места заняли голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей (21 очко) и форвард «Торонто» Митч Марнер (14 очков).

Торонто Мэйпл Ливз
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