В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).



Лучший результат показал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (68 очков, 12 первых мест), вторым стал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (53 очка, 1 первое место), третьим — защитник Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» (34 очка, 1 первое место). Четвёртое и пятое места заняли голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей (21 очко) и форвард «Торонто» Митч Марнер (14 очков).