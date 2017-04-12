Гол Кросби, забитый одной рукой, — лучший в «регулярке» НХЛ, Радулов в топ-10
Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших голов регулярного чемпионата.
Лучшим стал гол капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в ворота «Баффало Сэйбрз», забитый одной рукой.
10. Александр Радулов («Монреаль Канадиес»)
9. Патрик Хернквист («Питтсбург Пингвинз»)
8. Рихард Паник («Чикаго Блэкхоукс»)
7. Андреас Атанасиу («Детройт Ред Уингз»)
6. Джаред Спаржон («Миннесота Уайлд»)
5. Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз»)
4. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»)
3. Джон Таварес («Нью-Йорк Айлендерс»)
2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)
1. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).
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