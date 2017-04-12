Бобровский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский является главным претендентом на получение приза лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщается на сайте лиги.
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Было проведено предварительное голосование для определения кандидатов на трофей. В нём участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать пятёрку претендентов, где занявшему первое место отдавалось 5 баллов, а последнее — 1 балл.
В итоге Бобровский набрал 70 очков (14 первых мест из 14). Второе место у Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 52 очка), третье — у Кэма Тальбо («Эдмонтон Ойлерз», 25 очков).
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