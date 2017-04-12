В Национальной хоккейной лиге начинается главная пора — время плей-офф, когда 16 оставшихся в турнире команд разыгрывают заветный Кубок Стэнли. Очередной поход Александра Овечкина и Ко за Кубком, защита титула Сидни Кросби и Евгения Малкина, новый уровень Сергея Бобровского и его «Коламбуса» — все это ждет нас в Восточной конференции.