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12 апреля 2017, 8:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бобровский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский является главным претендентом на получение приза лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Голкипер <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> Сергей <span class=error>Бобровский</span> является главным претендентом на получение приза лучшему вратарю (<span class=error>Везина</span> <span class=error>Трофи</span>) по итогам регулярного сезона <span class=error>НХЛ</span> сообщается на сайте лиги. Увеличить
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Было проведено предварительное голосование для определения кандидатов на трофей. В нём участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать пятёрку претендентов, где занявшему первое место отдавалось 5 баллов, а последнее — 1 балл.

В итоге Бобровский набрал 70 очков (14 первых мест из 14). Второе место у Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 52 очка), третье — у Кэма Тальбо («Эдмонтон Ойлерз», 25 очков).

Коламбус Блю Джэкетс
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