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12 апреля 2017, 8:43 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Легендарный форвард Яромир Ягр может покинуть «Флориду» в межсезонье в НХЛ

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Чешский 45-летний форвард Яромир Ягр может покинуть «Флориду» в межсезонье в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Чешский 45-летний форвард <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> может покинуть Флориду в межсезонье в <span class=error>НХЛ</span> сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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Ягр, для которого следующий сезон может стать 24-м в НХЛ, оставил без подробных комментариев вопрос о своей дальнейшей карьере. Чех в ходе нынешнего регулярного чемпионата вышел на второе место в истории НХЛ по результативности — 1914 очков, выше только Уэйн Гретцки (2857 баллов). Также он стал четвертым в истории лиги игроком, который провел 1700 матчей. После завершения «регулярки» в активе чеха 1711 игр, и ему может хватить еще одного сезона, чтобы стать рекордсменом лиги (у Горди Хоу — 1767 матчей).

«Я не хочу ни о чем говорить. Просто подождите и все увидите. Будь что будет. Конечно, какие-то изменения произойдут. Это то, чего хотят владельцы клуба, и этот процесс уже запущен», — сказал Ягр.

В понедельник «Флорида» сообщила о назначении нового генерального менеджера клуба, которым стал Дэйл Тэллон. Том Роу, который совмещал пост главного тренера и позицию генерального менеджера, останется в клубе, но в роли специального советника Тэллона. Ягр 1 июля может стать неограниченно свободным агентом.

«Мы уже общались, — сообщил Тэллон по поводу Ягра. — Неформально поговорили с его агентом где-то месяц назад. Как это было и ранее, мы соберемся в ближайшие несколько недель и посмотрим, чего хочет Ягр, и насколько его желания совпадают с нашими. У нас будет позитивный диалог. Посмотрим, куда это нас приведет».

Флорида Пантерз
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