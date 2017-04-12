Легендарный форвард Яромир Ягр может покинуть «Флориду» в межсезонье в НХЛ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Чешский 45-летний форвард Яромир Ягр может покинуть «Флориду» в межсезонье в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
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Ягр, для которого следующий сезон может стать 24-м в НХЛ, оставил без подробных комментариев вопрос о своей дальнейшей карьере. Чех в ходе нынешнего регулярного чемпионата вышел на второе место в истории НХЛ по результативности — 1914 очков, выше только Уэйн Гретцки (2857 баллов). Также он стал четвертым в истории лиги игроком, который провел 1700 матчей. После завершения «регулярки» в активе чеха 1711 игр, и ему может хватить еще одного сезона, чтобы стать рекордсменом лиги (у Горди Хоу — 1767 матчей).
«Я не хочу ни о чем говорить. Просто подождите и все увидите. Будь что будет. Конечно,
В понедельник «Флорида» сообщила о назначении нового генерального менеджера клуба, которым стал Дэйл Тэллон. Том Роу, который совмещал пост главного тренера и позицию генерального менеджера, останется в клубе, но в роли специального советника Тэллона. Ягр 1 июля может стать неограниченно свободным агентом.
«Мы уже общались, — сообщил Тэллон по поводу Ягра. — Неформально поговорили с его агентом
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