Хоккеист «Чикаго» Анисимов готов сыграть в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли

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Анисимов пропустил 13 последних матчей команды в регулярном чемпионате. Он получил травму 15 марта в гостевой игре против «Монреаля» (4:2), покинув площадку в концовке первого периода при помощи врачей после неудачного силового приема российского нападающего «Монреаля» Александра Радулова. Радулов не смог удержаться на льду и упал на левую ногу нападающего «Чикаго», повредив ему колено. В нынешнем сезоне 28-летний Анисимов провел 64 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 очков (22+23) по системе «гол+пас».

«Я чувствую себя хорошо, я счастлив принять участие в полноценной тренировке с командой. Я готов играть. Было тяжело смотреть со стороны на матчи, но я понимал, что это хорошо для моей ноги, которая должна была полностью восстановиться от повреждения, дав мне возможность вернуться», — сказал Анисимов.

На утренней тренировке Анисимов занимался в привычном для себя втором звене, в котором он выступает вместе с соотечественником Артемием Панариным и американцем Патриком Кейном.