Сильнейшие клубы НХЛ стартуют в розыгрыше Кубка Стэнли
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Розыгрыш Кубка Стэнли по хоккею стартует в среду в Северной Америке. В
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступят 16 клубов из двух конференций, которые определились по итогам регулярного чемпионата.
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Первый этап чемпионата НХЛ продолжался полгода и завершился на минувшей неделе, в регулярном сезоне 30 клубов лиги провели по 82 матча. В Восточной и Западной конференциях команды были разбиты на два дивизиона, по три лучших клуба из каждого дивизиона получили право побороться за Кубок Стэнли. Еще по две команды из каждой конференции получили места в
В прошлом сезоне «Вашингтон», где выступают российские хоккеисты Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, в регулярном чемпионате набрал на два очка больше, чем в нынешнем сезоне, однако уже во втором раунде
В нынешнем сезоне «Питтсбург» занял второе место вслед за «Вашингтоном» в Столичном дивизионе Восточной конференции и в
«Вашингтон» же сыграет с «Торонто», за который выступает защитник Никита Зайцев, а в атаке выделяются юные Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. Еще две пары 1/8 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции составили «Монреаль» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также «Оттава» и «Бостон». В «Монреале» одним из лидеров атак является Александр Радулов, тогда как в составе «Рейнджерс» выступает форвард Павел Бучневич.
На Западе — Тарасенко, Панарин и Анисимов
Лучшей командой Западной конференции стал «Чикаго», где выделяются форварды Артемий Панарин и Артем Анисимов. «Чикаго» сыграет в первом раунде с «Нэшвиллом», другие пары составили «Миннесота» и «Сент-Луис», «Анахайм» и «Калгари», «Эдмонтон» и «Сан-Хосе». Впервые с 1990 года в
В «западных» клубах НХЛ в нынешнем сезоне выделяется прежде всего форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который забросил 39 шайб в регулярном чемпионате. В составе «Блюз» выступают также нападающие Иван Барбашев и Наиль Якупов, в «Эдмонтоне», который пробился в
Первые матчи 1/8 финала Кубка Стэнли пройдут в ночь на четверг. Все серии
Главный трофей Национальной хоккейной лиги носит имя лорда Фредерика Стэнли, который в 1888−93 гг был генерал- губернатором Канады. С 1892 года кубок вручался лучшим любительским хоккейным клубам Канады, а первым его обладателем стал «Монреаль». С 1926 года Кубок Стэнли вручается исключительно победителям чемпионата НХЛ, которая сумела выдержать конкуренцию с другими североамериканскими лигами.
Чаще других чемпионами НХЛ становился «Монреаль» — 24 раза, 13 титулов у «Торонто», 11 — у «Детройта». Всего обладателями Кубка Стэнли в эру НХЛ становились 18 команд, из числа участников нынешнего
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