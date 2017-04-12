Сильнейшие клубы НХЛ стартуют в розыгрыше Кубка Стэнли

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Первый этап чемпионата НХЛ продолжался полгода и завершился на минувшей неделе, в регулярном сезоне 30 клубов лиги провели по 82 матча. В Восточной и Западной конференциях команды были разбиты на два дивизиона, по три лучших клуба из каждого дивизиона получили право побороться за Кубок Стэнли. Еще по две команды из каждой конференции получили места в плей-офф согласно набранным очкам. Больше всех в лиге очков набрал «Вашингтон», который во второй раз подряд завоевал Кубок президента.

В прошлом сезоне «Вашингтон», где выступают российские хоккеисты Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, в регулярном чемпионате набрал на два очка больше, чем в нынешнем сезоне, однако уже во втором раунде плей-офф проиграл «Питтсбург», в итоге и завоевавшему Кубок Стэнли. «Вашингтон» же главным трофеем лиги никогда не владел.

В нынешнем сезоне «Питтсбург» занял второе место вслед за «Вашингтоном» в Столичном дивизионе Восточной конференции и в плей-офф сыграет с «Коламбус». Действующего чемпиона НХЛ, где лидерами атак являются Сидни Кросби и Евгений Малкин, попытается остановить один из лучших голкиперов лиги Сергей Бобровский.

«Вашингтон» же сыграет с «Торонто», за который выступает защитник Никита Зайцев, а в атаке выделяются юные Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. Еще две пары 1/8 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции составили «Монреаль» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также «Оттава» и «Бостон». В «Монреале» одним из лидеров атак является Александр Радулов, тогда как в составе «Рейнджерс» выступает форвард Павел Бучневич.

На Западе — Тарасенко, Панарин и Анисимов

Лучшей командой Западной конференции стал «Чикаго», где выделяются форварды Артемий Панарин и Артем Анисимов. «Чикаго» сыграет в первом раунде с «Нэшвиллом», другие пары составили «Миннесота» и «Сент-Луис», «Анахайм» и «Калгари», «Эдмонтон» и «Сан-Хосе». Впервые с 1990 года в плей-офф НХЛ не выступит «Детройт».

В «западных» клубах НХЛ в нынешнем сезоне выделяется прежде всего форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который забросил 39 шайб в регулярном чемпионате. В составе «Блюз» выступают также нападающие Иван Барбашев и Наиль Якупов, в «Эдмонтоне», который пробился в плей-офф впервые за 11 лет, — Антон Слепышев.

Первые матчи 1/8 финала Кубка Стэнли пройдут в ночь на четверг. Все серии плей-офф НХЛ проходят до четырех побед одной из команд, первый раунд завершится не позднее 26 апреля. Точные даты следующих раундов определятся позднее, финальная серия Кубка Стэнли завершится уже в июне.

Главный трофей Национальной хоккейной лиги носит имя лорда Фредерика Стэнли, который в 1888−93 гг был генерал- губернатором Канады. С 1892 года кубок вручался лучшим любительским хоккейным клубам Канады, а первым его обладателем стал «Монреаль». С 1926 года Кубок Стэнли вручается исключительно победителям чемпионата НХЛ, которая сумела выдержать конкуренцию с другими североамериканскими лигами.