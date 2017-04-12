«Клуб Овечкина как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли»

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Завершился 100-й регулярный чемпионат в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Главный трофей первой части сезона — Президентский кубок — второй раз подряд завоевал клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз».

Перед стартом плей-офф эксперты «Известий» Павел Буре и Сергей Мыльников вспомнили самые яркие события с участием российских игроков, произошедшие во время юбилейного чемпионата НХЛ.

Сергей Бобровский — главный претендент на «Везина Трофи»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ по коэффициенту надежности: показатель россиянина составил 2,06. Также у Бобровского лучший процент отраженных бросков — 93,1%. По числу побед (41) российского голкипера обошли только вратари «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби и «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, на счету которых по 42 выигрыша. Помимо этого Сергей провел семь матчей на ноль, заняв по этому показателю четвертое место в лиге. В целом игра россиянина в значительной степени помогла «Коламбусу» оформить 16-матчевую победную серию и, как следствие, пройти в плей-офф. Ранее основанный в 2000 году клуб лишь дважды участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли.

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Сергей Мыльников: «Бобровский выглядел очень стабильно на протяжении всего сезона и по праву должен второй раз в карьере получить «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю регулярного сезона. — «Известия»). Семь «сухих» матчей в составе скромного «Коламбуса» — отличный показатель. Правда, в плей-офф у команды Бобровского практически нет шансов преодолеть первый раунд. В «Питтсбург Пингвинз» собраны очень опытные хоккеисты, которые каждый год борются за титул. Поэтому даже наличие такого вратаря, как Бобровский, «Коламбус» не спасет.

Никита Кучеров в погоне за Сидни Кросби

Лучшим снайпером регулярного сезона стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (44 гола). Следом за знаменитым канадцем финишировал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В завершившейся «регулярке» нападающий сборной России шесть раз сделал дубль и дважды оформил хет-трик. Всего же Кучеров набрал 85 очков (40+45) в 74 матчах, обновив личный рекорд. Стоит отметить, что в этом сезоне Никита стал лучшим среди российских игроков НХЛ по этому показателю. Однако старания Кучерова не помогли «Тампе» пробиться в плей-офф, а сам форвард уже вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира.

Сергей Мыльников: «Кучеров прибавляет от сезона к сезону. Если он не снизит требования к себе и продолжит работать в том же духе, то ему по силам повторить карьерный путь Овечкина, Малкина и Кросби… Надеюсь, у Кучерова еще остались силы и он продолжит показывать результативную игру на чемпионате мира-2017».

Александр Овечкин продолжает бить рекорды «Вашингтона»

Легендарный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые за пять лет упустил приз лучшему снайперу сезона. Тем не менее 33 шайбы, заброшенные «Александром Великим», помогли ему установить очередной рекорд: россиянин стал первым игроком в истории НХЛ, становившимся лучшим снайпером клуба 12 сезонов подряд. Овечкин опередил Горди Хоу и Рика Нэша, которые забивали больше всех в своих командах в течение 11 сезонов. Вашингтонский клуб вновь победил в регулярном сезоне и в очередной раз постарается выиграть Кубок Стэнли. Стоит отметить, что после прихода Овечкина «Кэпиталз» ни разу не смог дойти до финала Кубка Стэнли, пять раз из восьми уступив в полуфинале Восточной конференции.

Чемпион мира, финалист Кубка Стэнли Павел Буре: «Мне кажется, что в этом году “Вашингтон” как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли. Многое будет зависеть от полуфинала Восточной конференции, где клубу, скорее всего, будет противостоять “Питтсбург”. Что касается Овечкина, то он внес большой вклад в первое место команды в регулярном сезоне. Снижение его результативности, думаю, связано с тем, что он стал больше играть на партнеров».

Триумфальное возвращение Александра Радулова

Форвард сборной России Александр Радулов в межсезонье отказался от выгодного контракта с ЦСКА и решил в третий раз в карьере попробовать свои силы в НХЛ. Риск оказался оправданным. В первом своем сезоне в «Монреале» Радулов набрал 54 очка (18+36) и помог своей команде выйти в плей-офф. Единственный минус Радулова — его несдержанность, которая влечет за собой частые удаления. По этому показателю сезон стал самым неудачным для нападающего за время выступления в НХЛ (62 минуты штрафа).

Павел Буре: «Монреаль» выиграл свой дивизион. Безусловно, в этом большая заслуга Радулова. Своей самоотдачей и желанием бороться за каждую шайбу Александр лишний раз доказал свой высокий класс. Более 50 очков за сезон — отличный показатель. В плей-офф он также способен показать высокую результативность, учитывая форму, которую он сейчас набрал. На мой взгляд, Радулов принял правильное решение уехать в НХЛ.

Удачный дебют Никиты Зайцева

Новичок «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев с ходу смог стать лидером команды. Бывший игрок ЦСКА принял участие во всех 82 матчах регулярного сезона, набрав 36 очков (4+32) и став пятым среди всех защитников НХЛ. Клуб Зайцева второй раз за 12 лет пробился в плей-офф, и сейчас руководство канадской команды пытается договориться с россиянином о подписании нового контракта. По информации североамериканских СМИ, речь идет о семилетнем соглашении на $31,5 млн.