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12 апреля 2017, 0:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Коннор Макдэвид — главный претендент на «Харт Трофи» по итогам сезона

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид является главным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

20-летний капитан «нефтяников» выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру лиги, набрав 100 (30+70) очков в 82 матчах, и помог «Ойлерз» выйти в плей-офф впервые с 2006 года.

Голосование проводилось комиссией из 14 авторов официального сайта НХЛ по принципу: 5 баллов за первое место, 4 — за второе и т. д.

Макдэвид набрал 68 очков, Сидни Кросби — 52, Сергей Бобровский — 23, Брэд Маршан — 21, Брент Бёрнс — 16, Патрик Кейн — 13, Остон Мэттьюс — 6, Эрик Карлссон — 5, Никита Кучеров — 4, Деван Дубник — 1, Джонатан Тэйвз — 1.

Эдмонтон Ойлерз
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