Легкая прогулка для Овечкина
Завтра ночью за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «СЭ» анонсирует четвертьфиналы конференций и прогнозирует, кто из команд пройдет в следующий раунд.
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ЗАПАД
ЧИКАГО (Ц1) — НЭШВИЛЛ (УК2)
«Чикаго» выиграл Западную конференцию, в строю все главные звезды, приводившие команду к успехам в последние годы, должен вылечиться к началу серии и нападающий Артем Анисимов. При этом команда
Хорошая оборона, отличный вратарь Ринне и потрясающая глубина атаки (12 игроков забросили как минимум по 10 шайб) — это совсем неплохо для «Нэшвилла». Оправданий для главного тренера «Хищников» Питера Лавиолетта быть не может: если его команда снова ограничится первым раундом, то отставка покажется логичным выходом из ситуации.
Прогноз «СЭ»: 4−2.
МИННЕСОТА (Ц2) —
Слабая концовка регулярки в исполнении «Миннесоты» не имеет большого значения. Команда остается одним из главных претендентов на выход в финал «Запада». Все для этого у нее есть, единственный вопрос вызывает фигура главного тренера. Брюс Будро ставит своим командам яркую, атакующую игру, которой нельзя не восхищаться, а вот в
Седьмые матчи серий и вовсе стали для него черной меткой. Всего один раз из восьми ему удалось пройти дальше — спасибо Сергею Федорову за победную шайбу в ворота «Рейнджерс» в 2009 году. Так что и сейчас затягивать серию для «Уайлд» будет самоубийством.
Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео ранее несколько сезонов работал в «Миннесоте», от игры которой тогда веяло унынием и тоской, несмотря на неплохие результаты в регулярных чемпионатах. Но на новом месте он себя зарекомендовал неплохо, вернув команду к жизни после отставки Кена Хичкока. Состав у «Блюз» точно не слабее, а если еще и вратарь Джейк Аллен будет тащить, то шансы команд в серии видятся абсолютно равными. Предугадать победителя в этой паре нереально сложно. Отдадим предпочтение «музыкантам»
Прогноз «СЭ»: 2−4.
АНАХАЙМ (Т1) — КАЛГАРИ (УК1)
У «Калгари» есть отличная по любым меркам защита, а основной вратарь Брайан Эллиотт очень здорово выступал в прошлом
«Анахайм» в регулярных чемпионатах одержал над «Калгари» 25 домашних побед подряд, начиная с января 2004 года! Два года назад во втором раунде
Прогноз «СЭ»: 4−2.
ЭДМОНТОН (Т2) —
Классический вариант противостояния юности и опыта. Задорный и радующий глаз веселым хоккеем «Эдмонтон» во главе с 19-летним Коннором Макдэвидом, кажется, еще не дозрел до кубковых побед. Почти на всех ключевых позициях находятся игроки, не имеющие опыта
Архитектор той победы Питер Чиарелли сейчас занимает пост генерального менеджера в «Ойлерз» и выстроил команду по схожей модели, подобрав талантливым технарям Макдэвиду, Драйзайтлю, Эберле,
«Сан-Хосе» — прошлогодний финалист, очень опытная и одновременно крупная команда. Если бы не травмы Логана Кутюра и Джо Торнтона, ставящие под вопрос участие этих нападающих в первых матчах серии, то «Акулы» должны быть однозначным фаворитом в паре, несмотря на бледные результаты в последние недели регулярки. «Эдмонтон» при всех своих сильных сторонах очень зависим от своего вратаря Кэма Тэлбота. Ему недостаточно играть просто на хорошем уровне в
Прогноз «СЭ»: 2−4.
ВОСТОК
ВАШИНГТОН (С1) — ТОРОНТО (УК2)
Время «Торонто», как показал нынешний регулярный сезон, наступает быстрее, чем можно было предположить в самых смелых мечтах. Но великолепная молодежь должна еще набить шишки в кубковых матчах, чем долгое время занимался сам «Вашингтон». Лучшая команда регулярного чемпионата сильнее во всех линиях за исключением тренерской и по делу считается претендентом на Кубок Стэнли под первым номером.
Основной вратарь «Торонто» Фредрик Андерсен в предпоследней игре получил удар в голову, а ведущий защитник Никита Зайцев в последнем матче — травму верхней части тела (плеча или ключицы). Оба должны сыграть в
Прогноз «СЭ»: 4−1.
ПИТТСБУРГ (С2) — КОЛАМБУС (С3)
Потенциально это самая интригующая пара первого раунда, в которой при определенных обстоятельствах возможна сенсация. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский для этого обязан, как и в регулярном сезоне, стоять на голове. При всем уважении к его партнерам, закрыть наглухо лучшую атаку в лиге им не под силу. Можно сломать голову в поисках вариантов, как и что делать с Сидни Кросби, Евгением Малкиным, возвращающимся в строй после травмы, и Филом Кесселом.
Они будут разведены по разным тройкам, поэтому справиться с «Питтсбургом» очень сложно любому сопернику. Скорость, быстрое движение шайбы и постоянный прессинг вражеских защитников — такие козыри «Коламбус» может выложить на стол. Но без блестящей игры Бобровского этого будет мало.
У действующего обладателя Кубка Стэнли есть потери, главной из которых станет отсутствие ключевого защитника Криса Летанга, выбывшего до конца сезона. О том, насколько велика была его роль в прошлом
Прогноз «СЭ»: 4−2.
МОНРЕАЛЬ (А1) — РЕЙНДЖЕРС (УК1)
Руководство «Монреаля» и перед сезоном, и по его ходу всем видом показывало, что ждет результата здесь и сейчас. Обмены, включая уход любимца всего города Пи Кея Суббана, подписание Александра Радулова, поражение 0:10 от «Коламбуса», увольнение главного тренера Мишеля Террьена и его замена Клодом Жюльеном — в информационном поле «Канадиенс» не просто взрывал бомбы, а устроил межгалактическую войну. Однако такая политика клуба меньше всего гарантирует успех.
Титулы выигрывают команды, не склонные к безумным метаниями и четко идущие к своей цели год от года. Классный вратарь Кэри Прайс, солидная оборона во главе с возвращающимся в строй после травмы Ши Уэбером, яростное нападение, где тон задают Макс Пачиоретти и Радулов, и в целом отличный с точки зрения габаритов и умения играть жестко коллектив, опытнейший главный тренер — эти факторы могут оказать решающее значение на исход серии. Если бы речь не шла о «Рейнджерс» и Алене Виньо. Его ничем не запугаешь, а благодаря шикарному подбору в линии атаки ньюйоркцы и сами готовы диктовать условия. Будет в порядке
Три года назад соперники пересекались в
Прогноз «СЭ»: 3−4.
ОТТАВА (А2) — БОСТОН (А3)
«Бостон» пробрался в кубковую весну с огромным скрипом, потеряв в последних играх двух важных защитников — Тори Круга и Брэндона Карло. Да и главный тренер Брюс Кэссиди, сменивший по ходу сезона отправленного в отставку Клода Жюльена, не кажется гуру своего дела, способным приготовить кашу из топора. Защитник Здено Хара — слишком стар, вратарь Туука Раск в кубковых матчах нестабилен, а великолепную первую тройку Маршанд — Бержерон — Пастрняк можно
Смотреть за игрой команд под руководством Ги Буше еще то удовольствие. Но дело свое главный тренер «Оттавы» знает крепко. «Сенаторы» вяжут соперника по рукам и ногам, начиная со средней зоны, делая пребывание для него на площадке максимально дискомфортным. Главная звезда команды — защитник Эрик Карлссон — в
Прогноз «СЭ»: 4−2.
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