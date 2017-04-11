Легкая прогулка для Овечкина

ЗАПАД

ЧИКАГО (Ц1) — НЭШВИЛЛ (УК2)

«Чикаго» выиграл Западную конференцию, в строю все главные звезды, приводившие команду к успехам в последние годы, должен вылечиться к началу серии и нападающий Артем Анисимов. При этом команда почему-то не кажется железным кандидатом на выход в финал. Может, дело в большом количестве молодежи, которая объективно готова помочь в регулярке, а вот для плей-офф еще сыровата. Понятно, что таланты Кейна, Тэйвза, Кроуфорда и Кита никуда не делись. Но «Нэшвилл» обязан при имеющихся возможностях как минимум затянуть серию, как максимум — сотворить сенсацию. Смог же удивить год назад всех «Сент-Луис», обыгравший «Чикаго» в первом раунде.

Хорошая оборона, отличный вратарь Ринне и потрясающая глубина атаки (12 игроков забросили как минимум по 10 шайб) — это совсем неплохо для «Нэшвилла». Оправданий для главного тренера «Хищников» Питера Лавиолетта быть не может: если его команда снова ограничится первым раундом, то отставка покажется логичным выходом из ситуации.

Прогноз «СЭ»: 4−2.

МИННЕСОТА (Ц2) — СЕНТ-ЛУИС (Ц3)

Слабая концовка регулярки в исполнении «Миннесоты» не имеет большого значения. Команда остается одним из главных претендентов на выход в финал «Запада». Все для этого у нее есть, единственный вопрос вызывает фигура главного тренера. Брюс Будро ставит своим командам яркую, атакующую игру, которой нельзя не восхищаться, а вот в плей-офф дальше второго раунда пройти ему не удается.

Седьмые матчи серий и вовсе стали для него черной меткой. Всего один раз из восьми ему удалось пройти дальше — спасибо Сергею Федорову за победную шайбу в ворота «Рейнджерс» в 2009 году. Так что и сейчас затягивать серию для «Уайлд» будет самоубийством.

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео ранее несколько сезонов работал в «Миннесоте», от игры которой тогда веяло унынием и тоской, несмотря на неплохие результаты в регулярных чемпионатах. Но на новом месте он себя зарекомендовал неплохо, вернув команду к жизни после отставки Кена Хичкока. Состав у «Блюз» точно не слабее, а если еще и вратарь Джейк Аллен будет тащить, то шансы команд в серии видятся абсолютно равными. Предугадать победителя в этой паре нереально сложно. Отдадим предпочтение «музыкантам» из-за наличия Владимира Тарасенко. В кубковых матчах российский нападающий всегда и везде играл на высочайшем уровне — как в сборных, так и в клубах.

Прогноз «СЭ»: 2−4.

АНАХАЙМ (Т1) — КАЛГАРИ (УК1)

У «Калгари» есть отличная по любым меркам защита, а основной вратарь Брайан Эллиотт очень здорово выступал в прошлом плей-офф за «Сент-Луис». Добавим к этим сильным сторонам глубину атаки и умение строить игру через контроль шайбы. Почему бы команде из Альберты и не удивить? Однако на территории «Дакс» в «Хонда Центре» «Флэймз», только выйдя на лед, теряет половину своего потенциала.

«Анахайм» в регулярных чемпионатах одержал над «Калгари» 25 домашних побед подряд, начиная с января 2004 года! Два года назад во втором раунде плей-офф «Дакс» выиграл все три матча в родных стенах. «Флэймз» в последний раз увез победу отсюда в матче Кубка Стэнли 11 лет назад. Даже если забыть про историю и жить настоящим, то шансы «Анахайма» кажутся более предпочтительными. Это хорошо укомплектованная во всех линиях команда, где компанию заслуженным ветеранам Гецлафу, Перри, Кеслеру и Верметту составляет молодое и очень талантливое поколение в лице шведов Ракелля, Сильверберга и Линдхольма. Вратарь Джон Гибсон, не имеющий серьезного опыта плей-офф, может в теории стать слабым звеном. Он вернулся в строй только в апреле после травмы, пропустив два месяца. Но и его игра, и действия второго вратаря Джонатана Бернье претензий в регулярном чемпионате не вызывали.

Прогноз «СЭ»: 4−2.

ЭДМОНТОН (Т2) — САН-ХОСЕ (Т3)

Классический вариант противостояния юности и опыта. Задорный и радующий глаз веселым хоккеем «Эдмонтон» во главе с 19-летним Коннором Макдэвидом, кажется, еще не дозрел до кубковых побед. Почти на всех ключевых позициях находятся игроки, не имеющие опыта плей-офф в НХЛ. Единственное исключение — силовой нападающий Милан Лучич, бравший Кубок Стэнли с «Бостоном».

Архитектор той победы Питер Чиарелли сейчас занимает пост генерального менеджера в «Ойлерз» и выстроил команду по схожей модели, подобрав талантливым технарям Макдэвиду, Драйзайтлю, Эберле, Ньюджент-Хопкинсу габаритную свиту — Лучича, Маруна, Кэссиана, Ларссона. Для «Запада», где большой упор делается на силовую составляющую, такой вариант кажется идеальным.

«Сан-Хосе» — прошлогодний финалист, очень опытная и одновременно крупная команда. Если бы не травмы Логана Кутюра и Джо Торнтона, ставящие под вопрос участие этих нападающих в первых матчах серии, то «Акулы» должны быть однозначным фаворитом в паре, несмотря на бледные результаты в последние недели регулярки. «Эдмонтон» при всех своих сильных сторонах очень зависим от своего вратаря Кэма Тэлбота. Ему недостаточно играть просто на хорошем уровне в плей-офф для того, чтобы команда вышла во второй раунд. Голкипер должен быть идеален. И напоследок еще одна интрига — главный тренер «Ойлерз» Тодд Макклеллан ранее семь лет отработал в «Сан-Хосе».

Прогноз «СЭ»: 2−4.

ВОСТОК

ВАШИНГТОН (С1) — ТОРОНТО (УК2)

Время «Торонто», как показал нынешний регулярный сезон, наступает быстрее, чем можно было предположить в самых смелых мечтах. Но великолепная молодежь должна еще набить шишки в кубковых матчах, чем долгое время занимался сам «Вашингтон». Лучшая команда регулярного чемпионата сильнее во всех линиях за исключением тренерской и по делу считается претендентом на Кубок Стэнли под первым номером.

Основной вратарь «Торонто» Фредрик Андерсен в предпоследней игре получил удар в голову, а ведущий защитник Никита Зайцев в последнем матче — травму верхней части тела (плеча или ключицы). Оба должны сыграть в плей-офф, но явно будут не в лучшем состоянии. С учетом того, что даже в своем оптимальном виде оборона «Кленовых листьев» вызывает массу вопросов, максимумом для команды Майка Бэбкока в серии видится победа в одном матче.

Прогноз «СЭ»: 4−1.

ПИТТСБУРГ (С2) — КОЛАМБУС (С3)

Потенциально это самая интригующая пара первого раунда, в которой при определенных обстоятельствах возможна сенсация. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский для этого обязан, как и в регулярном сезоне, стоять на голове. При всем уважении к его партнерам, закрыть наглухо лучшую атаку в лиге им не под силу. Можно сломать голову в поисках вариантов, как и что делать с Сидни Кросби, Евгением Малкиным, возвращающимся в строй после травмы, и Филом Кесселом.

Они будут разведены по разным тройкам, поэтому справиться с «Питтсбургом» очень сложно любому сопернику. Скорость, быстрое движение шайбы и постоянный прессинг вражеских защитников — такие козыри «Коламбус» может выложить на стол. Но без блестящей игры Бобровского этого будет мало.

У действующего обладателя Кубка Стэнли есть потери, главной из которых станет отсутствие ключевого защитника Криса Летанга, выбывшего до конца сезона. О том, насколько велика была его роль в прошлом плей-офф, помнят все. Но даже без него «Питтсбург» обязан идти дальше — кубковый опыт сыграет свою роль. Команда вышла в плей-офф в одиннадцатый раз подряд, что является на текущий момент лучшим результатом среди всех участников нынешнего розыгрыша, а ее главный тренер Майк Салливан несколько лет работал ассистентом своего нынешнего оппонента Джона Тортореллы в различных клубах НХЛ и сборной США.

Прогноз «СЭ»: 4−2.

МОНРЕАЛЬ (А1) — РЕЙНДЖЕРС (УК1)

Руководство «Монреаля» и перед сезоном, и по его ходу всем видом показывало, что ждет результата здесь и сейчас. Обмены, включая уход любимца всего города Пи Кея Суббана, подписание Александра Радулова, поражение 0:10 от «Коламбуса», увольнение главного тренера Мишеля Террьена и его замена Клодом Жюльеном — в информационном поле «Канадиенс» не просто взрывал бомбы, а устроил межгалактическую войну. Однако такая политика клуба меньше всего гарантирует успех.

Титулы выигрывают команды, не склонные к безумным метаниями и четко идущие к своей цели год от года. Классный вратарь Кэри Прайс, солидная оборона во главе с возвращающимся в строй после травмы Ши Уэбером, яростное нападение, где тон задают Макс Пачиоретти и Радулов, и в целом отличный с точки зрения габаритов и умения играть жестко коллектив, опытнейший главный тренер — эти факторы могут оказать решающее значение на исход серии. Если бы речь не шла о «Рейнджерс» и Алене Виньо. Его ничем не запугаешь, а благодаря шикарному подбору в линии атаки ньюйоркцы и сами готовы диктовать условия. Будет в порядке вратарь-ветеран Хенрик Лундквист, не блиставший в регулярном чемпионате, то команде с Бродвея по силам пройти в следующий раунд. «Монреаль», правда, выиграл все три очных матча в этом сезоне.

Три года назад соперники пересекались в плей-офф. Сильнее тогда оказался «Рейнджерс» в шести играх. «Монреаль» по ходу той серии потерял из-за травмы вратаря Прайса после столкновения с нападающим соперника Криса Крайдером. Оба игрока сейчас живы и здоровы, поэтому в предстоящих матчах будет дополнительная интрига. Крайдер — лучший снайпер своей команды, по-прежнему играющий в силовом стиле. «Канадиенс» с тех пор сам стал жестче в разы, так что сейчас на льду будет много борьбы, столкновений, стычек и пролитой крови.

Прогноз «СЭ»: 3−4.

ОТТАВА (А2) — БОСТОН (А3)

«Бостон» пробрался в кубковую весну с огромным скрипом, потеряв в последних играх двух важных защитников — Тори Круга и Брэндона Карло. Да и главный тренер Брюс Кэссиди, сменивший по ходу сезона отправленного в отставку Клода Жюльена, не кажется гуру своего дела, способным приготовить кашу из топора. Защитник Здено Хара — слишком стар, вратарь Туука Раск в кубковых матчах нестабилен, а великолепную первую тройку Маршанд — Бержерон — Пастрняк можно худо-бедно закрыть, о чем говорят победы «Оттавы» во всех четырех матчах в регулярном чемпионате.

Смотреть за игрой команд под руководством Ги Буше еще то удовольствие. Но дело свое главный тренер «Оттавы» знает крепко. «Сенаторы» вяжут соперника по рукам и ногам, начиная со средней зоны, делая пребывание для него на площадке максимально дискомфортным. Главная звезда команды — защитник Эрик Карлссон — в плей-офф, несмотря на проблемы со здоровьем, должен сыграть. Это еще один плюс в пользу столичного клуба. Серия вряд ли выйдет невероятно зрелищной, поэтому лучше в первом раунде последить за другими парами.

Прогноз «СЭ»: 4−2.