Фазель: IIHF ожидает реакции игроков НХЛ на решение лиги не пускать их на ОИ

Во вторник IIHF провела совещание с представителями хоккейных федераций, чьи сборные будут участвовать в олимпийском мужском хоккейном турнире.

«У нас была телефонная конференция совета IIHF с участием большинства ведущих федераций. На ней я рассказал про нынешнюю ситуацию. По мнению Гэри Беттмэна (комиссар НХЛ — прим. ТАСС), решение лиги финальное, но мы посмотрим, так как ничего пока окончательного нет, — сказал Фазель. — Мы в ожидании того, как игроки отреагируют на это решение, двери всегда широко открыты для дискуссий, никакого дедлайна нет».

В последний раз олимпийский турнир без игроков НХЛ проходил в Лиллехаммере в 1994 году. НХЛ объявила о том, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат во время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в начале прошлой недели.

«Сейчас в плане подготовки олимпийского турнира без игроков НХЛ мы готовим план В, что делают и остальные федерации, IIHF сделает максимум в плане организации, транспортировки. С игроками НХЛ и без них мы проведем отличный турнир с хоккеистами, которым будет почетно сыграть на Олимпиаде, представлять свою страну на Играх. Мы помним отличные моменты финала в Лиллехаммере с Петером Форсбергом, тогда был отличный турнир, который дал немало новых молодых игроков, получивших возможность участвовать в Олимпиаде, если НХЛ не будет здесь, это будет большой ошибкой по отношению к болельщикам и спорту», — подчеркнул Фазель.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.