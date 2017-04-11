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11 апреля 2017, 19:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Питтсбурга» Малкин занимается в общей группе перед стартом плей-офф

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин проводит тренировку в общей группе перед стартом первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> проводит тренировку в общей группе перед стартом первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> с <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Россиянин пропустил последние 13 матчей регулярного чемпионата из-за травмы плеча. В 62 матчах этого сезона он набрал 72 (33+39) очка. На тренировке «Питтсбурга» Малкин занимался во втором звене вместе с Филом Кесселом и Брайаном Растом.

Первый матч серии «Питтсбург» — «Коламбус» пройдёт 12 апреля в Питтсбурге.

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