Нападающий «Питтсбурга» Малкин занимается в общей группе перед стартом плей-офф
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин проводит тренировку в общей группе перед стартом первого раунда
плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Россиянин пропустил последние 13 матчей регулярного чемпионата
Первый матч серии «Питтсбург» — «Коламбус» пройдёт 12 апреля в Питтсбурге.
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