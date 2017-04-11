Вдова бывшего игрока НХЛ Проберта развеяла его прах у скамейки штрафников арены «Детройта»
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вдова бывшего игрока клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» и «Чикаго» Боба Проберта Дани Проберт развеяла прах хоккеиста у скамейки штрафников на арене «Детройта» во время матча регулярного чемпионата лиги против «Нью-Джерси». Об этом сообщает издание Washington Post.
Встреча, которая прошла в ночь на 10 апреля, стала последней для «Детройта» на «Джо Луис Арене». В следующем сезоне клуб будет выступать на новой Little Caesars Arena. «Джо Луис Арена» была домашней ареной «Детройта» с 1979 года.
Проберт выступал в НХЛ с 1985 по 2002 год. Играя на позиции нападающего, он заработал славу одного из главных тафгаев лиги. Он является рекордсменом «Детройта» по количеству штрафных минут. Бывший хоккеист скончался в 2010 году от сердечного приступа в возрасте 45 лет.
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