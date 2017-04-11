Вдова бывшего игрока НХЛ Проберта развеяла его прах у скамейки штрафников арены «Детройта»

Встреча, которая прошла в ночь на 10 апреля, стала последней для «Детройта» на «Джо Луис Арене». В следующем сезоне клуб будет выступать на новой Little Caesars Arena. «Джо Луис Арена» была домашней ареной «Детройта» с 1979 года.

Проберт выступал в НХЛ с 1985 по 2002 год. Играя на позиции нападающего, он заработал славу одного из главных тафгаев лиги. Он является рекордсменом «Детройта» по количеству штрафных минут. Бывший хоккеист скончался в 2010 году от сердечного приступа в возрасте 45 лет.