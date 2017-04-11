Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис выиграл свой первый турнир Лиги Легенд в составе российской команды. Суперфинал соревнования прошёл в немецком городе Штраубинге. Корреспондент «Чемпионата» побеседовал с Каспарайтисом о решении НХЛ игнорировать Олимпиаду, а также о завершившемся регулярном чемпионате североамериканской лиги.

«Россия — главный фаворит Олимпиады-2018»

— Вы дебютировали в Лиге Легенд на турнире в Штраубинге. Каковы ощущения?

— Приятно приехать и увидеть ребят, которые были моими кумирами. И с ними поиграл, и против них. Думаю, что уровень турнира получился достойным. Есть те, кто может прилично кататься, обыгрывать. Вроде матчи были и товарищескими, но в любом случае все хотят побеждать. Впечатления остались очень хорошие.

— Продолжаете поддерживать форму, за сборную Литвы не выступали?

— У меня мечта сыграть за неё хотя бы на одном турнире. Планирую её осуществить к следующему апрелю к 2018 году. Если будет всё в порядке со здоровьем и с физической формой, то мечта сбудется. Но ещё год. Всё может измениться.



— А что касается клубного уровня?

— Я играл в литовском чемпионате, чтобы получить право выступать за сборную. По закону нельзя играть за сборную, кроме России, пять лет. И ещё надо играть в местном чемпионате той страны, за которую хочешь играть. Поэтому я уже четыре года там отыграл.



— Как вы отнеслись ко всей этой шумихе вокруг запрета НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года?

— Я думаю, что больше всего такие решения бьют по болельщикам. Ведь они хотят увидеть на турнире всех лучших игроков. Но если не будет энхаэловцев, то подтянутся другие высококлассные хоккеисты из других стран и чемпионатов. Думаю, что фаворитом Олимпиады-2018 станет Россия. В КХЛ есть много опытных ребят. У них появляется большой шанс попасть в сборную.

«Зайцев и Проворов играли самоуверенно, Бобровский — главный кандидат на «Везину»

— Кто стал открытием в нынешнем сезоне НХЛ? Многие говорят о Кучерове, который забил 40 шайб в регулярном чемпионате.

— Я не удивлён такой результативностью Кучерова, так как видел, как он играет. Это звезда лиги. Он на своих плечах тащил «Тампу» без Стэмкоса. Был реальный шанс попасть в плей-офф. Не хватило пары матчей. Открытие сезона — дивизион «Метрополитан». Была очень сильная конференция. Попали четыре команды в плей-офф и ещё могли «Айлендерс» зацепиться.



— Вместе с Кучеровым в сборную России вызвали вратаря Андрея Василевского, который тоже был хорош.

— Хорошо, что Василевский получил право стать первым номером «Тампы» после обмена Бишопа. Плюс хочу отметить игру Сергея Бобровского. Они, по-моему, матчей 15 не проигрывали. Был такой отрезок.



— Бобровский способен выиграть вторую в карьере «Везину»?

— У него есть большие шансы на успех. Прайс в нынешнем чемпионате не так сильно играл. Бобровский — главный кандидат.



— «Питтсбург» — «Коламбус» — хит первого раунда плей-офф?

— Думаю, да. Этот раунд будет тяжёлым для обеих команд. Они хорошо играли весь сезон. «Питтсбург» — более опытный коллектив. Плей-офф может это подтвердить. Но всякое бывает. Хотя я ставлю на «Пингвинз».



— Из российских защитников порадовали Проворов и Зайцев. Причём Иван сыграл не по годам зрело.

— Оба играли самоуверенно. Правда, у Зайцева не очень хороший показатель «плюс-минус». Но как атакующий защитник он выглядел сильно и впереди, и сзади. Это большое открытие. От Проворова не ожидал, что он так хорошо сыграет. Радует, что появляются молодые российские защитники. Закрепляются в НХЛ, хорошее будущее для России.

«Думаю, что “Монреаль” переподпишет контракт с Радуловым»

— Вас не удивляет, что Майк Бэбкок собрал в «Торонто» столько российских хоккеистов?

— Он давно работает и знает, что ему делать. Если хоккеисты его устраивают, то он их приглашает в команду.



— Коннор Макдэвид стал самым молодым капитаном в истории НХЛ. Как могли бы охарактеризовать его?

— Канадец хорош скоростью и мышлением на льду. Приятно смотреть на Макдэвида, на его хоккей. Он обладает большой энергией. Коннор заслуживает того, чтобы быть капитаном «Эдмонтона». Он показал, что не зря его выбрали первым номером на драфте. Макдэвид возродил хоккей в Эдмонтоне, они попали в плей-офф. На матчах «Ойлерз» все трибуны одеты в майки с 97-м номером. Даже Гретцки меньше.



— Как вам сезон Александра Радулова в «Монреале»? У него, судя по последним интервью, не самые простые отношения с тренерским штабом сборной России. Вы, помнится, даже со сломанной ногой играли в сборной.



Тут к беседе подключился проходивший рядом Дмитрий Юшкевич.



— Он даже с двумя сломанными играл, — напомнил он.



— Я всегда знал, что Радулов сильный игрок. У него боевой характер. Ему нужно было получить уверенность в себе, «Монреаль» ему её дал. Радулов был на ведущих ролях в КХЛ, но и в НХЛ проявил себя с лучшей стороны. Потенциал у него большой. Видно, как он каждую смену выходит и отдаёт себя игре на сто процентов.



— Получится передописать контракт?

— Думаю, что да. Я разговаривал перед сезоном с генеральным менеджером «Канадиенс» Марком Бержевеном. Они боялись, что может случиться форс-мажор, поэтому тогда дали однолетнее соглашение. Думаю, что теперь подпишут года на два.

«Буду болеть за Овечкина. Ему не хватает кубка Стэнли»

— Понравился ли в «регулярке» «Вашингтон» и получится ли у Александра Овечкина наконец выиграть Кубок Стэнли?

— Я буду болеть за Овечкина. Ему не хватает этого трофея. Но выиграть кубок никто просто так не даст. Что происходило в сезоне — это одно. В плей-офф будет совсем другое. Как хоккеисты покажут себя в плей-офф, такие у них и будут контракты на следующий год. Это, кстати, касается и Радулова. Плей-офф — это показатель. Что касается Овечкина, то я думаю, что у него есть большой шанс выиграть Кубок Стэнли.



— Его заявление относительно Олимпиады вас не удивило или именно так и должны себя вести лидеры НХЛ?

— НХЛ — свободная лига. Если человек хочет уехать играть на Олимпиаду и его готов отпустить хозяин команды, то любой человек так бы сделал.



— Летом нас ждёт драфт расширения. Как относитесь к появлению команды в Лас-Вегасе?

— Лас-Вегас — очень интересный город. Там будет тяжело играть (смеётся).